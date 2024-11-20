Байден согласовал передачу Украине противопехотных мин – WP

Президент США Джо Байден якобы согласовал поставки Украине противопехотных мин. Эксперты по контролю оружия ранее говорили главе Белого длма о чрезмерном риске этого вооружения для гражданских.

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Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников. Один из собеседников отметил, что Украина обязалась не использовать мины в густонаселенной местности.

Использование мин будет ограничено территорией Украины с акцентом на восточной ее части, сказал один из чиновников. По словам чиновников, использование противопехотных мин может помочь Силам обороны замедлить продвижение войск России, направляя их в районы, где по ним можно будет нанести удар артиллерией и ракетами.

Администрация Байдена глубоко обеспокоена продвижением России на фронте в Украине в последние недели и видит настоятельную потребность притупить прогресс, заявили чиновники. Пентагон считает, что предоставление мин является одним из наиболее полезных шагов, которые Белый дом может предпринять, чтобы замедлить наступление окупантов.

Издание отмечает, что передача Украине противопехотных мин является потенциально противоречивым шагом, ведь более 160 стран подписали международное соглашение, запрещающее их использование из-за того, что они могут представлять угрозу гражданскому населению. Впрочем, ни США, ни Россия не ставили подпись под документом.

Журналисты пишут, что эти мины "непостоянны" – со временем они самоуничтожаются или теряют заряд батареи, который служит предохранителем от поражения гражданских лиц.

В 2020 году администрация Дональда Трампа сняла запрет на использование американскими военными противопехотных мин, наложенный его предшественником Бараком Обамой. В то же время, в 2022 году Байден возродил политику эпохи Обамы и снова запретил передачу и использование американских противопехотных наземных мин.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. Посредством этого вооружения Силы обороны атаковали состав БК в городе Карачев Брянской области.