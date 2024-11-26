Байден усиливает Украину из-за риска будущего принуждения Киева к переговорам с РФ – The Washington Post

Действующий президент США Джо Байден разрешил поставлять Украине пехотные мины, а также отменил запрет на удары американским оружием вглубь территории РФ. Это усиление нашего государства происходит на фоне разговоров о том, что Киев могут подтолкнуть к переговорам с РФ.

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Последние решения Байдена направлены на то, чтобы усилить позиции Украины. Об этом пишет The Washington Post.

"Сейчас многие официальные лица США признают, что в течение нескольких месяцев Украину можно подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении войны и заставить ее отказаться от территорий", – говорится в статье.

Журналисты отмечают, что сейчас Украина оказалась, возможно, в самой слабой позиции почти за три года. Это обусловлено привлечением Россией северокорейских войск, потерями Украины на поле боя и избранием Дональда Трампа президентом США.

Ранее администрация Байдена часто противилась модернизации вооружения Киева из-за опасений эскалации конфликта. Однако сейчас это начало меняться и последние решения американцев вызывают как похвалу, так и критику со стороны европейских союзников. Они говорят, что Украине нужны все возможные преимущества в ближайшие недели, но разочарованы тем, что президенту США ушло столько времени, чтобы обеспечить эти возможности.

Курт Уолкер, который был послом США в НАТО при президенте Джордже Буше и был специальным представителем Трампа в Украине, сказал, что изменения "давно назрели". По его мнению, Байден, возможно, ободрил Москву, не предоставляя ВСУ раньше более мощное оружие.

"Это дает России чувство безнаказанности. Они знают, что у них есть убежище. Они знают, что мы не хотим эскалации, и они могут идти вперед и вести войну, наносить удары и делать возмутительные вещи", – отметил дипломат.

В то же время отмечается, что Байден считался с риском того, что российский диктатор Владимир Путин может обострить конфликт, даже применив ядерное оружие, если он почувствует угрозу.

Официальные лица Белого дома говорят, что решения Байдена руководствовались изменением условий на поле боя, он разрешал предоставление оружия, когда этого требовала ситуация. Они подчеркнули, что американский лидер предоставил много оружия, включая кассетные боеприпасы, артиллерийские снаряды, системы противовоздушной обороны и ракеты, без лоббирования или в некоторых случаях даже без просьбы Украины.

США очень обеспокоило привлечение Россией войск из КНДР, которые оккупанты перебросили в Курскую область. В конце концов помощники Байдена пришли к выводу, что ATACMS могут помочь сдержать Северную Корею от отправки дополнительных войск, а противопехотные мины могут помочь Украине защитить территории на востоке.

"Помощники Байдена говорят, что президент проявил должную осторожность, учитывая неприятный риск ядерного конфликта, и они говорят, что его решения были обусловлены гораздо больше политикой, чем страхом перед эскалацией. Помощники умаляют мнение о том, что предоставление оружия ранее существенно повлияло бы на ход войны", – сказано в статье.

В то же время, многие европейские чиновники категорически не соглашаются с этим, говоря, что Соединенные Штаты сделали достаточно, чтобы позволить Украине продолжать борьбу, но недостаточно, чтобы позволить ей победить.

Как сообщал OBOZ.UA, The Guardian пишет, что экономические проблемы в РФ могут вынудить диктатора Владимира Путина пойти на переговоры уже в начале 2025 года. Однако Кремль все же намерен продолжать воевать до конца, усиливая атаки на мирных жителей всякий раз, когда переговоры идут не так, как хочется Путину.

На это сообщение отреагировал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он заявил, что Россия "категорически отвергает" любую заморозку войны в Украине. Кремль настаивает на ультиматуме, который ранее выдвинул Путин.

Между тем 64% украинцев поддерживают начало переговоров относительно замораживания боевых действий, считая, что страна уже понесла слишком большие потери. 39% опрошенных убеждены, что война должна завершиться победой Украины и восстановлением ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года.

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