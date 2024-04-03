'Баламутив все как на зоне': оккупант признался матери об убийстве командира. Перехват

В армии РФ проблемы с командованием решаются очень просто. Любого командира, если он не нравится, можно просто убить. Именно об этом рассказал российский захватчик своей маме, которая на этот счет только посмеялась.

Рассказ оккупанта об убийстве своего командира показало Главное управление разведки Минобороны Украины в очередном аудиоперехвате. Россиянин не только бахвалился убийством своего начальства, но и пожаловался на низкий уровень подготовки солдат.

Наиболее впечатляет реакция мамы на повествование сына. Интересно, что она, судя по ее словам, не поверила в чепуху Путина относительно причастности Украины к теракту в "Крокусе". Это, по ее определению, дело "каких-то там азербайджанцев", хотя, как она добавила, об этом им знать даже не нужно.

Мама в известие сына о "новостях" сама догадалась, что речь идет о командире российских захватчиков. Впрочем, она предположила, что начальство было переведено, а на слова сына, что "командир завалили", радостно воздала хвалу богу.

"Командир баламутил, все как на зоне. Пошли, короче, и завалили его на*уй. Другого поставили, тот нормальный адекватный человек. Вот так здесь все вопросы решаются", - рассказал захватчик, на что его мама ответила, что "все к лучшему".

А когда оккупант стал расписывать, что у них "служат" "косоглазые и косолапые военные", мама начала смеяться от радости.

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Как сообщал OBOZ.UA, процесс "волеизъявления" в РФ не был свободным, причем на жесткое "стимулирование" пожаловались даже сами оккупанты. Именно об этом шла речь в перехвате, который показала военная разведка Украины.

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