'Бандеромобиль 'Ночь' не дает оккупантам увидеть утро': украинские морпехи рассказали об охоте на врага. Фото

Украинские защитники раскрыли свои секреты охоты на врага. В частности, они рассказали о работе бандеромобиля "Ночь".

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Детали из фронта привели бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Они показали кадры с поля боя (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Бандеромобиль "Ночь" не дает оккупантам увидеть утро. Экипаж передвижного гранатометного расчета батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского имеет мощный опыт в составе мобильных огневых групп. Во время активных боев в Донецкой области воины неоднократно устраивали ловушки врагу, ликвидировав вражескую пехоту, штурмующую их позиции", – говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

По словам военных, они в большинстве действуют в ночное время, когда можно незаметно приблизиться к врагу. Именно поэтому такое название и получила машина.

"С помощью дрона с тепловизором находим места скопления живой силы оккупанта и быстро превращаем их в "хороших". На баге мы установили американский 40-мм автоматический станковый гранатомет МК-19. Эффективная дальность его огня 1500 метров. Он оказался очень удобным средством для борьбы с вражеской пехотой", – добавили бойцы.

Весит гранатомет достаточно много – вместе со станком более 55 кг. Поэтому его установили на легкую колесную машину. Это позволяет очень быстро двигаться и легко маневрировать во время боя. В состав экипажа входит три человека: водитель и два номера обслуживающего персонала.

"Из последних результатов нашей работы по радиоперехватам стало известно, что мы ликвидировали командира группы противника гранатой в голову. Чтобы из охотников не превратиться в жертву, нужно действовать очень быстро", – рассказывает водитель "Ночи".

По его словам, сначала нужно скрыто подойти на рубеж ведения огня. Обычно это происходит без света, после выполнения задания защитники стараются максимально далеко отъехать от огневой позиции.

"Иначе прилетит что-то в ответ. Морские пехотинцы, не теряя времени, готовят машину и гранатомет к выезду. Номера обслуги, сержант Андрей и матрос Александр, снаряжают боекомплект, проверяют оружие, сверяют маршрут движения и пути ухода. Ночка у российских солдат будет адской", – отметили воины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины за предыдущие сутки (12 мая) боев на фронте ликвидировали еще 590 оккупантов и 102 единицы их техники. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле военнослужащих ВС РФ на сегодня достигает 198 260.

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