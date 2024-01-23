'Бавовна' продолжится: в ГУР пообещали новые 'инциденты' в России

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прогнозируют, что "бавовна" и дальше продолжит посещать территорию России. Однако это относится исключительно к военным объектам на территории страны-агрессора.

Видео дня

Такое заявление в эфире всеукраинского телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Таким образом, он прокомментировал события, которые недавно происходили в российском городе Тула.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но эти удары будут продолжаться", – сказал Юсов.

Он напомнил слова главы ГУР Кирилла Буданова о том, что война для государства-агрессора должна быть перенесена на его территорию.

"Если мы говорим о Туле, то там, наверное, меньше должны думать о пряниках и самоварах, а больше о том, как остановить эту российскую геноцидную войну против Украины", – подчеркнул Юсов.

Он уточнил, что происходящие на территории РФ инциденты касаются только военных объектов.

"Все инциденты бавовны, грохот, неопознанные летальные объекты, случающиеся на территории государства-агрессора, случаются исключительно с военными объектами, задействованными в этой преступной геноцидной войне против Украины", – подчеркнул представитель украинской разведки.

Он также отметил, что было бы странно, когда Россия нападает на независимую Украину, а для нее ничего не меняется.

"Изменяется. И это сегодня чувствуется на все больших расстояниях, и дальше будет продолжаться", – резюмировал Юсов.

Ранее сообщалось, что в российской Туле в ночь на 21 января раздались взрывы. С помощью дронов поражен завод "Щегловский вал", занимающийся производством зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С".

Выяснилось, что ударные беспилотники атаковали военный завод "НПО Сплав". В результате атаки в одном из производственных цехов завода произошел пожар.

Примечательно, что атакуемый завод специализируется на производстве, ремонте и модернизации реактивных систем залпового огня. В частности, на предприятие "НПО Сплав" россияне производят РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч" и "Торнадо".

Напомним, всего в ночь на 21 января взрывы прогремели сразу в нескольких городах России. Информация о "хлопке" поступала из Тулы, Орла и Смоленска. Минобороны РФ заявило о работе ПВО.