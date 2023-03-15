''Бавовна'' удалась: на Луганщине украинский танк разнес позиции оккупантов с дистанции в 20 метров. Видео

Танк Вооруженных сил Украины разнес позиции оккупантов с дистанции в 20 метров. Успешный удар защитники нанесли в районе Лисичанска.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Луганской областной военной администрации. Ролик показывает боевую работа 2-го механизированного батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, противник в зоне ответственности батальона накапливал наступательный потенциал для дальнейшей атаки.

Украинские воины решили действовать на опережение. В момент операции был сильный туман, поэтому вражеская пехота не могла видеть, как к ее позициям вплотную приблизился наш Т-72.

"А когда увидела и услышала, то уже не могла ничего сделать", – рассказали в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 980 оккупантов. Также уничтожены 8 танков, 10 ББМ и 9 артиллерийских систем. В целом с начала масштабного вторжения армия РФ потеряла уже более 161,5 тыс. человек.

– По данным Генерального штаба ВСУ, враг по-прежнему пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, сосредоточив усилия на на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В течение суток оккупанты совершили артиллерийские обстрелы 7 населенных пунктов Луганщины.