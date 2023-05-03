"Бавовна" в Феодосии: оккупанты пишут о работе ПВО. Фото и видео
На временно оккупированном полуострове Крым прозвучал взрыв. "Бавовна" случиилась в Феодосии.
Тем временем оккупанты уже заявили о работе ПВО (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Предварительно, над морем в районе Феодосии сбит беспилотник, который якобы летел в сторону морского нефтяного терминала.
Однако, официально информация не доказана.
В то же время, "глава" Крыма Аксенов сообщил, что на юго-востоке полуострова отработали силы ПВО, повреждений и пострадавших , якобы, нет.
При этом, по данным некоторых пабликов, ПВО сработала2 раза.
Отметим, российская террористическая армия вывела большинство военных кораблей из временно оккупированного Севастополя в Крыму. Захватчики переместили военные суда в Новосибирск из-за страха быть атакованными на полуострове.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может использовать неожиданные способы освобождения оккупированного Россией Крыма. Наша страна будет деоккупировать полуостров так, как сочтет необходимым.
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