'Бавовна' в Феодосии: оккупанты пишут о работе ПВО. Фото и видео

На временно оккупированном полуострове Крым прозвучал взрыв. "Бавовна" случиилась в Феодосии.

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Тем временем оккупанты уже заявили о работе ПВО (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, над морем в районе Феодосии сбит беспилотник, который якобы летел в сторону морского нефтяного терминала.

Однако, официально информация не доказана.

В то же время, "глава" Крыма Аксенов сообщил, что на юго-востоке полуострова отработали силы ПВО, повреждений и пострадавших , якобы, нет.

При этом, по данным некоторых пабликов, ПВО сработала2 раза.

Отметим, российская террористическая армия вывела большинство военных кораблей из временно оккупированного Севастополя в Крыму. Захватчики переместили военные суда в Новосибирск из-за страха быть атакованными на полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина может использовать неожиданные способы освобождения оккупированного Россией Крыма. Наша страна будет деоккупировать полуостров так, как сочтет необходимым.

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