newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
русскийРУС
img

"Сложно говорить, без боя ли россияне что-то отдадут": Данилов об освобождении Крыма

Ульяна Виноградова
War
1 минута
1,3 т.
'Сложно говорить, без боя ли россияне что-то отдадут': Данилов об освобождении Крыма

Украина может использовать неожиданные методы освобождения оккупированного Россией Крыма. Наша страна будет освобождать полуостров таким образом, который сочтет необходимым.

Видео дня

Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода". Он не исключил, что это может случиться с боем (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мне сложно говорить, без боя ли они (россияне, – Ред.) будут что-то отдавать. Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений", – сказал Данилов.

"Сложно говорить, без боя ли россияне что-то отдадут": Данилов об освобождении Крыма

Так чиновник прокомментировал слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина вернет оккупированный полуостров "без боя".

"Если будет потребность в том, чтобы мы там использовали немного другие средства, они обязательно будут использоваться. И ни у кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это наша земля, и наша задача – ее освободить", – подчеркнул Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО прокомментировал взрывы в оккупированном Крыму.

"Господь милостив к нашей стране, он периодически отправляет сигналы р*шистам, сейчас именно так надо говорить, что им надо оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим образом. Думаю, что люди, имеющие немножко ума, имеют понимание, что нужно как можно скорее убираться с полуострова", – сказал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало "сезона бавовны" во временно оккупированном Россией Крыму заставило оккупантов несколько переосмыслить существующие для них угрозы. Из-за взрывов во временно оккупированном Севастополе российские военнослужащие, вероятно, склоняются к мнению, что выйти в море на заступающем на боевое дежурство корабле – менее рискованно, чем оставаться в севастопольских бухтах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!