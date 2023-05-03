'Сложно говорить, без боя ли россияне что-то отдадут': Данилов об освобождении Крыма

Украина может использовать неожиданные методы освобождения оккупированного Россией Крыма. Наша страна будет освобождать полуостров таким образом, который сочтет необходимым.

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Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода". Он не исключил, что это может случиться с боем (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мне сложно говорить, без боя ли они (россияне, – Ред.) будут что-то отдавать. Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений", – сказал Данилов.

Так чиновник прокомментировал слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина вернет оккупированный полуостров "без боя".

"Если будет потребность в том, чтобы мы там использовали немного другие средства, они обязательно будут использоваться. И ни у кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это наша земля, и наша задача – ее освободить", – подчеркнул Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО прокомментировал взрывы в оккупированном Крыму.

"Господь милостив к нашей стране, он периодически отправляет сигналы р*шистам, сейчас именно так надо говорить, что им надо оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим образом. Думаю, что люди, имеющие немножко ума, имеют понимание, что нужно как можно скорее убираться с полуострова", – сказал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало "сезона бавовны" во временно оккупированном Россией Крыму заставило оккупантов несколько переосмыслить существующие для них угрозы. Из-за взрывов во временно оккупированном Севастополе российские военнослужащие, вероятно, склоняются к мнению, что выйти в море на заступающем на боевое дежурство корабле – менее рискованно, чем оставаться в севастопольских бухтах.

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