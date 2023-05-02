'Следующие месяцы будут достаточно активными': Зеленский рассказал о подготовке концептуальных решений безопасности для развития Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке концептуальных решений безопасности для развития Украины. Следующие месяцы для Украины будут достаточно активными.

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Также глава государства доложил о подготовке к большому пакету санкций против РФ. Об этом Зеленский сказал во вторник, 2 мая, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сначала президент рассказал про изменения в военном кабинете.

"Это особая работа с ключевыми командующими и обеспечивающими оборону. Понятно, что это закрытая работа, ее детали не обнародуются. Но так же, как и заседание Ставки, военный кабинет тоже работает регулярно для синхронизации наших наиболее важных оборонных и активных действий" , – сообщил он.

Также Владимир Зеленский сообщил, что планируется крупный пакет санкций против РФ.

"Провел совещание по усилению санкционных режимов – как наших, украинских, так и совместных с партнерами. Внимательно следим за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции, фиксируем каждое такое направление, работаем вместе с партнерами, чтобы заблокировать это. Готовим большой санкционный пакет. Решение уже вскоре", – отметил он.

Глава государства добавил, что в ближайшее время Украину ждет активизация на международной арене.

"Этот май и последующие месяцы будут достаточно активны для Украины в международной плоскости. Будет много переговорной работы, международные мероприятия, которые усилят нашу оборону. Все прорабатываем. Провел сегодня несколько совещаний по запланированному на эту неделю и на ближайшее время", – пояснил он.

Также Зеленский отметил, что правительство готовит концептуальные решения для развития Украины.

"Провел совещание с главой правительства Шмыгалем. Координация, подготовка решений. Готовим концептуальные решения для развития Украины, нашей инфраструктуры как сейчас, так и после войны. Готовимся и к запланированным международным встречам по восстановлению Украины и соответствующим переговорам с партнерами", – сказал президент .

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский провел встречу со спикером парламента Португалии Аугушту Сантушем Силвой. Президент поблагодарил делегацию дружественной страны за системную поддержку Украины на фоне полномасштабного вторжения России, а также обсудил с ней геополитическую перспективу нашей страны.

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