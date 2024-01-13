'Бавовна' в Мариуполе оказалась прилетом в казарму захватчиков. Фото и видео

Во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области утром 13 января посетила "бавовна". Взрыв раздался на территории МФК имени Ильича, где оккупанты расположили свою казарму.

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После взрыва и пожара захватчики принялись перебрасывать живую силу и технику в другой район города. Подробности раскрыл советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Предварительно попадание в казарму оккупантов на ММК им. Ильича в районе 3-го Депо ТТУ. Вполне возможно – обломками собственного ПВО. Однако, сразу после "вообще ничего не произошло"-пожара, оккупанты начали массово перемещать живую силу и технику в Приморский район Мариуполя. Типичная игра в прятки после Бавовны", – отметил он.

О взрывах в Мариуполе стало известно около 09.40 по киевскому времени. В настоящее время во временно захваченном городе работала российская ПВО. При этом, как отмечал Андрющенко, свои системы оккупанты разместили вплотную к жилым домам.

Напомним, Мариуполь не единственный в это утро получал "взрывные приветы". Громко было и в оккупированном Бердянске на Запорожье. Взрывы, по свидетельству местных, звучали сначала в центре города, в районе оккупационной "комендатуры", а затем – в районе порта.

Как впоследствии уточнил Андрющенко, в Бердянском порту, который оккупанты используют как военную базу, предварительно были прилеты.