Громко в центре и поднялся дым: в оккупированном Бердянске прогремели взрывы

К российским захватчикам во временно оккупированном Бердянске утром 13 января пришла то ли "бавовна, то ли "кара небесная". В этом захваченном городе на Запорожье люди сначала видели в небе дым, а затем слышали громкие взрывы.

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По свидетельству местных активистов сопротивления, события разворачиваются в центре города вблизи оккупационной "комендатуры". Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Взрыв в Бердянске раздался около 8 часов утра.

"В Бердянске взрыв пятнадцать минут назад. Наши партнеры сообщают, что поднимается дым из района комендатуры и громко в центре. Дым со стороны Приморской площади. Или что-то вдруг сдетонировало, или кара небесная. Детали устанавливаются", – написал Андрющенко в 08: 13.

Впоследствии он сообщил о повторных взрывах в Бердянске, на этот раз – в районе порта.

"Еще один взрыв и оккупанты включили сигнал воздушной тревоги. Взрывы в районе порта. Возможно, российское ПВО. Сбивает очередным судном наши ракеты. По крайней мере, надеемся на это", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Напомним, ранее стало известно, что во время удара по Севастополю ВСУ был ликвидирован полковником армии РФ Исмагилов.

Это произошло 4 января, когда украинские воины нанесли удары по закрытому командному пункту российских войск под Севастополем. Тогда захватчики понесли потери в живой силе.