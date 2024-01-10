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Во время удара по Севастополю ВСУ ликвидировали полковника армии РФ Исмагилова. Фото

Дарья Дурова
War
2 минуты
22,2 т.
Ликвидирована жирная цель

В результате атаки 4 января по закрытому командному пункту российских войск под Севастополем (временно оккупированный Крым) захватчики понесли потери в живой силе. Среди ликвидированных – полковник вражеской армии Исмагилов Вадим Наильевич.

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Он командовал 3-м радиотехническим полком 4-й гвардейской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны страны-агрессора (Южный военный округ). Информацию о гибели оккупанта нашел в российских соцсетях блогер и волонтер Сергей Стерненко. Он поделился фотографиями в Telegram-канале.

Оккупант Исмагилов Вадим Наильевич
Во время удара по Севастополю ВСУ ликвидировали полковника армии РФ Исмагилова. Фото

Вадим Исмагилов является выпускником Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища (2003 год). Его похороны назначены на 11 января в Челябинске.

В феврале прошлого года Исмагилов получил от т. н. главы Крыма наградные часы "за добросовестный труд и защиту государственных интересов". Этой информацией в Twitter-аккаунте поделился блогер Necro Mancer.

Во время удара по Севастополю ВСУ ликвидировали полковника армии РФ Исмагилова. Фото

Одно из пропагандистских СМИ в апреле 2023 года опубликовало материал о ПВО полуострова. В статье Исмагилов упоминался как командир радиотехнического полка.

Во время удара по Севастополю ВСУ ликвидировали полковника армии РФ Исмагилова. Фото
Во время удара по Севастополю ВСУ ликвидировали полковника армии РФ Исмагилова. Фото
Прилет под Севастополем 4 января 2024 года

Согласно информации в открытых источниках, местом базирования российского 3-го радиотехнического полка (в/ч 85683) является микрорайон Любимовка в оккупированном Севастополе. Он был сформирован в 2014 году после оккупации россиянами украинского Крыма.

4 января в районе Севастополя были нанесены ракетные удары по 222-му узлу связи ПВО ЧФ РФ. Он вместе с 3-м полком радиотехнической разведки находится в подчинении 31-й дивизии ПВО.

Севастополь на карте

Как писал OBOZ.UA, комментируя взрывы в Крыму 4 января, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что основной целью ударов было лишение захватчиков управления на южном направлении фронта.

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