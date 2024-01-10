Во время удара по Севастополю ВСУ ликвидировали полковника армии РФ Исмагилова. Фото

В результате атаки 4 января по закрытому командному пункту российских войск под Севастополем (временно оккупированный Крым) захватчики понесли потери в живой силе. Среди ликвидированных – полковник вражеской армии Исмагилов Вадим Наильевич.

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Он командовал 3-м радиотехническим полком 4-й гвардейской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны страны-агрессора (Южный военный округ). Информацию о гибели оккупанта нашел в российских соцсетях блогер и волонтер Сергей Стерненко. Он поделился фотографиями в Telegram-канале.

Вадим Исмагилов является выпускником Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища (2003 год). Его похороны назначены на 11 января в Челябинске.

В феврале прошлого года Исмагилов получил от т. н. главы Крыма наградные часы "за добросовестный труд и защиту государственных интересов". Этой информацией в Twitter-аккаунте поделился блогер Necro Mancer.

Одно из пропагандистских СМИ в апреле 2023 года опубликовало материал о ПВО полуострова. В статье Исмагилов упоминался как командир радиотехнического полка.

Согласно информации в открытых источниках, местом базирования российского 3-го радиотехнического полка (в/ч 85683) является микрорайон Любимовка в оккупированном Севастополе. Он был сформирован в 2014 году после оккупации россиянами украинского Крыма.

4 января в районе Севастополя были нанесены ракетные удары по 222-му узлу связи ПВО ЧФ РФ. Он вместе с 3-м полком радиотехнической разведки находится в подчинении 31-й дивизии ПВО.

Как писал OBOZ.UA, комментируя взрывы в Крыму 4 января, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что основной целью ударов было лишение захватчиков управления на южном направлении фронта.

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