'Бавовна' в Москве: эксперт назвал неочевидную цель атак на столицу РФ

Атаки на столицу России Москву преследуют две цели – морального давления на население страны-оккупанта и сугубо военную. Она заключается не только в уничтожении коллективных органов режима, но и в оттягивании средств противовоздушной обороны врага от украинского фронта.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. Он добавил, что фактическим центром принятия решений в РФ является лично глава Кремля Владимир Путин.

"Эти атаки преследуют по меньшей мере две цели. Первое – психологическое влияние на ключевое российское население, наиболее активное и, возможно, способное на какие-то действия в перспективе, проживающей в столицах – Москве и Санкт-Петербурге. Это именно то население, на которое имеет смысл влиять", – заметил эксперт.

Говоря о второй, военной, цели, Мельник подчеркнул, что благодаря таким атакам Украина фактически заставляет Россию держать силы ПВО ближе к крупным городам – Москве и Санкт-Петербургу, – а также, возможно, перебрасывать дополнительные силы ПВО с фронта.

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В то же время эксперт подчеркнул, что в вопросе уничтожения центра принятия решений РФ – самого Путина – Украина оказалась перед дилеммой.

Первое лицо любого государства имеет определенный "иммунитет" от физической ликвидации. Если украинские спецслужбы пойдут на такой шаг, это может ухудшить отношения с западными партнерами. Кроме того, пока Путин жив, он продолжает своими руками уничтожать Россию, что также выгодно Украине.

Как писал OBOZREVATEL, 13 сентября в Москве случилась очередная "бавовна". Вблизи Останкинской телебашни возник пожар. Это повлекло за собой новую волну паники среди населения страны-оккупанта России.