Атаки на Москву оттягивают ПВО врага от фронта. Будет ли атака на Путина? Интервью с Мельником

Успешные атаки на столицу страны-агрессора России Москву, в частности, последнияя "бавовна", прозвучавшая 13 сентября, преследуют две цели. Первое – психологическое влияние на ключевых жителей мегаполиса, которые в перспективе могут оказаться наиболее способными к определенным действиям. Вторая – сугубо военная, ведь здесь расположены ведущие институты врага, в частности генштаб оккупационной армии. Крайне важно также то, что защищая свои крупнейшие города – Москву и Санкт-Петербург – враг вынужден удерживать здесь средства ПВО или даже оттягивать эти средства с фронта, соответственно ослабляя защиту военных объектов там.

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Однако главный центр принятия решений находится… в голове кремлевского диктатора Владимира Путина. И в смысле атак на него украинские спецслужбы столкнулись с дилеммой. Во-первых, главы государств имеют негласный иммунитет, даже если речь идет о военных преступниках. Во-вторых, если Путина в главном кресле страны сменит более адекватное лицо, это будет в пользу России и, соответственно, не в пользу Украины. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– В ночь на 13 сентября в оккупированном Севастополе раздались взрывы. По предварительной информации, было попадание в судоремонтный завод, повреждены корабли РФ. Какое именно вооружение могло быть применено для этой атаки? Является ли это свидетельством, что возможности украинского ВПК существенно увеличились? Могут ли эти способы поражения способствовать освобождению полуострова?

– Я вряд ли могу добавить какую-нибудь инсайдерскую информацию о типах вооружений, которые были применены. Но то, что на сегодняшний день подтверждается – эти удары были нанесены комплексно, как крылатыми ракетами, так и дронами. Какой именно тип крылатых ракет применялся, сказать трудно.

Как мы знаем, украинская сторона соблюдает политику непризнания большинства таких случаев, а информацию с российской стороны, конечно, нужно делить пополам. Скорее всего, им будет выгодно представить это как применение ракет западного производства, чтобы снова обвинить Запад. Они могут пойти на этот шаг.

Но в любом случае, я считаю, что для нас важно именно то, что Украина постепенно наращивает возможности, количество и эффективность таких ударов. Будет ли это способствовать освобождению Крыма? Конечно, каждый такой шаг – это вклад в копилку способностей, копилку факторов, которые в конце концов должны принести стратегический результат.

– Еще одна хорошая новость. Днем ранее, 12 сентября, очередные взрывы прогремели в Москве. Возник пожар возле Останкинской телебашни. Атаки на столицу России – это в большей степени психологическая или военная операция? Где находится настоящий центр принятия решений в РФ?

– Начну с последнего. Сам центр принятия решений, скорее всего, находится в голове Путина. И здесь есть определенная дилемма. На мой взгляд, наиболее точно это охарактеризовал начальник украинской разведки генерал Буданов. Он пояснил, что даже если бы у Украины была возможность дотянуться до этого центра принятия решений, здесь есть масса ограничивающих факторов. Начиная с того, что это может повлечь за собой очень существенные негативные последствия для сотрудничества с партнерами и международной поддержки Украины.

Как правило, у первых лиц есть писаный или неписаный иммунитет, даже если речь идет о преступнике, на арест которого есть ордер Международного уголовного суда. То есть, есть определенные политические ограничения.

Но второе, о чем сказал Буданов и что я абсолютно разделяю – это то, что здесь нужно взвешивать. Выгоднее ли нам, чтобы Путин продолжал разрушать Россию? Физическое уничтожение Путина может привести к власти кого-то более сознательного в плане логики и принятия решений. Поэтому изменение центра принятия решений в России, физлица Путина, скорее всего, не будет на пользу Украине.

Поэтому очевидно, что такие удары не являются попыткой нанести удар по центру принятия решений. Конечно, там есть коллективные органы, ведущие институции, генштаб. Но, в конце концов, ключевые решения по войне принимает Путин.

Эти атаки преследуют не менее двух целей. Первое – психологическое влияние на ключевое российское население, наиболее активное и, возможно, способное на какие-то действия в перспективе, проживающей в столицах – Москве и Санкт-Петербурге. Это именно то население, которое имеет смысл влиять.

Второй – сугубо военный аспект. Вынуждать Россию по меньшей мере не передислоцировать средства ПВО из главных мест и стратегических объектов в линию фронта, а в идеале – еще и оттягивать ПВО с линии фронта, из стратегических военных объектов, для защиты Москвы.

– Недавно Путин отметился новыми угрозами в адрес Украины. По словам диктатора, якобы "украинская ДРГ" атаковала линии электропередач в РФ, и на это должен быть ответ. В частности, он не исключил ударов по украинским "атомным объектам". Есть ли у Украины возможность таких атак? Есть ли у России объективная возможность атаковать наши АЭС?

– Есть ли такая возможность у Украины? Очевидно, есть. Об этом свидетельствует ряд достаточно успешных рейдов на территории РФ, в частности, с участием легиона "Свобода России", украинских сил спецопераций и подразделений других спецслужб. Это не важно. Но это демонстрация того, что Украина способна проводить довольно амбициозные операции. Это признают даже такие ведущие спецслужбы как Моссад. Они рассматривают Украину как законодателя мод в проведении очень эффективных спецопераций.

Но если говорить о том, что являются целями этих спецопераций, то вряд ли можно говорить о гражданских ядерных объектах.

– Но Путин заявил, что готов наносить удары по украинским ядерным объектам.

– Да, я отвечаю именно на этот комментарий Путина. В том же комментарии он пытался переложить вину за атаки на британские спецслужбы, поскольку именно к этому наших специалистов готовили британцы. Он каждый раз пытается повторять свою мантру о том, что это война с Западом и что Запад использует Украину как инструмент атак на Россию.

Но когда Путина спросили, будет ли Россия наносить зеркальные удары, он уклонился от прямого ответа. Но это было в манере Путина. Мол, если что-нибудь такое случится на украинском ядерном объекте, то вы себе тогда догадывайтесь, кто за этим стоит.

Однако давайте рассмотрим ситуацию в ретроспективе. Чернобыльская АЭС, Запорожская АЭС Россия все это делает. Следовательно, это не анонс чего-то нового, это просто констатация факта того, что РФ и так использует гражданские ядерные объекты в целях ядерного шантажа. Хуже всего это провокации, которые могут привести к техногенной катастрофе на объекте ядерной энергетики.

Важно также добавить: учитывая то, как российские спецслужбы устраивали теракты на Каширском шоссе (теракт произошел 13 сентября 1999 года в многоквартирном доме на Каширском шоссе в Москве, куда была заложена взрывчатка, погибли 124 человека. Озвучивались версии о причастности .), нельзя исключать, что объектом такой атаки может стать также АЭС на территории самой России. цинизм российских спецслужб не имеет никаких пределов.