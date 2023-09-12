Путин открыто заговорил об ударах по атомным станциям в Украине. Видео

Российский диктатор Владимир Путин придумал очередной фейк о том, что якобы "украинская ДРГ, обучаемая британскими инструкторами, готовила подрыв на линии электропередачи в России". Он также заявил, что этим якобы Украина спровоцировала "ответные удары".

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Так, Путин открыто начал угрожать, что Россия может ударить по украинским атомным электростанциям. Об этом он заявил во время экономического форума во Владивостоке, соответствующее видео появилось у российских пропагандистов.

Так, в своей очередной выдумке о "подготовке к подрыву украинскими диверсионными группами ЛЭП в России" он заявил, что украинцев якобы обучали британские спецслужбы по приказу США.

"На допросе они показали, что готовились под руководством британских инструкторов. Они вообще понимают, с чем они играют, или нет? Они нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, электростанциям? Допускаю, что британские спецслужбы действуют по указанию американцев ", – заявил диктатор Путин.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что предоставление странами Запада Украине современных истребителей F-16 якобы "ни на что не повлияет", и размечтался о "проваленном контрнаступлении" украинской армии, а также о потерях, которые, по мнению диктатора, понесла Украина.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия готовит масштабное наступление. На это указывает концентрация вражеских сил и средств на Купянско-Лиманском направлении, в районе Бахмута, а также на Токмакском направлении. Озвучивают даже дату начала этой операции – 26 сентября.

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