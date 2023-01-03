'Бавовна' в России: у Украины есть окно возможностей, – Жданов

Удары по военным объектам в глубине страны-террориста России могут получить "окно возможностей" благодаря новым разработкам военно-промышленного комплекса Украины. В частности, возможно применение ракет украинского производства.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "Я думаю, что у нас появятся новые возможности", – спрогнозировал он, отвечая на вопрос о перспективе "бавовны" на территории врага.

"У нас есть собственное окно возможностей, и я больше уповаю на них. Это наши беспилотники и, возможно, наши ракеты. Пусть в небольшом количество, но они могут появиться, если мы наладим производство на безопасных площадках, возможно, даже за пределами Украины", – пояснил эксперт.

Жданов добавил, что одновременно с наращиванием возможностей Украины возможности страны-оккупанта заметно уменьшаются. В частности, российский ВПК, поставленный на военные рельсы, "не удовлетворяет потребностей фронта". "С каждым днем будет возрастать дефицит средств, в том числе финансовых, на производство этого оружия", – сказал он.

По оценкам эксперта, оккупант также столкнется с проблемой мобилизации. Первая волна была достаточно успешной, поскольку большая часть призванных россиян – те, кто сознательно пошел воевать с украинцами под воздействием кремлевской пропаганды. Но сегодня, чтобы собрать многотысячное войско, придется использовать принуждение, убежден Жданов.

"Будут собирать тех, кто готов воевать, но на диване. Кричать: "бей хохлов!" – но не вставая с дивана и не выпуская бутылку пива из рук", – спрогнозировал он.

Как писал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что с 5 января в России запланирован старт новой волны мобилизации. У армии оккупанта возникла острая нехватка живой силы.