База хранения 'Шахедов', НПЗ и объекты ГСМ: в Генштабе подтвердили удары по России, оккупированным Донецку и Крыму

В ночь на 5 ноября Силы обороны Украины поразили ряд объектов россиян как на территории РФ, так и во временно оккупированных Донецке и Крыму. Среди целей украинцев – база хранения "Шахедов", нефтеперерабатывающий завод и объекты с горюче-смазочными материалами.

Информацию об атаке подтвердили в Генштабе ВСУ. Военные отметили, что атаку провели "с целью лишить противника наступательных возможностей и возможности продолжать агрессию".

Донецк

На территории Донецкого аэропорта во временно оккупированном городе украинские военныеатаковали базу хранения, комплектования и запуска ударных беспилотников типа "Шахед". Известно о взрывах и повтрной детонации на территории объекта.

Крым

Взрывы раздавались и на территории аннексированного полуострова. Там под атакой оказаласьнефтебаза в Гвардейском, где украинские военные попали в резервуар и цистерны на сливо-наливной эстакаде.

В Симферополе на двух базах горюче-смазочных материалов поражены резервуарные парки, также вспыхнули резервуары с топливом.

Волгоград

Силы обороны сообщают о поражении Волгоградского нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области страны-агрессора России. В районе предприятия зафиксирован пожар.

За год завод перерабатывает 15,7 млн тонн продуктов. Это 5,6% от общего объема переработки в России.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– В ночь на 5 ноября украинские дроны атаковали Владимирскую область РФ. Под ударом оказалась электроподстанция "Владимирская" на 750 кВ.

– 5 ноября, в оккупированном Донецке было шумно. Поступали сообщения о ракетном ударе, после мощного взрыва вспыхнул пожар.

