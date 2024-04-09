Беларусь начала учения с боевой стрельбой в ряде регионов: появились подробности

В Беларуси объявили о начале очередных военных учений, которые пройдут с 9 по 11 апреля в Витебской, Гродненской, Брестской и Могилевской областях. Цель учений – "проверка боеготовности".

Соответствующее заявление 9 апреля сделали в минобороны Беларуси. "С 9 по 11 апреля в рамках комплексной проверки боевой готовности соединений и воинских частей вооруженных сил пройдет бригадное тактическое учение с боевой стрельбой", – заявили там.

В беларусском минобороны добавили, что подразделения ВС РБ отработают "оборонительные действия", в частности, отражение наступления, уничтожение "незаконных вооруженных формирований", ДРГ, нанесение огневого поражения передовым отрядам противника и огневую поддержку обороняющихся войск.

"Это ключевой этап проверки боеготовности, по результатам которой подразделения оценят на предмет способности выполнять задачи по предназначению в различных условиях обстановки", – говорится в заявлении минобороны Беларуси.

Учения проходят на полигонах и участках местности в Витебской, Гродненской, Брестской и Могилевской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий вызывать в военкомат через СМС-сообщения. Операторы связи будут передавать номера военнообязанных по запросу военкомата.

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