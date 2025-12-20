Беларусь не ударит 'Орешником' по Киеву: в Defense Express объяснили, почему заявление Лукашенко – бред

Несмотря на распространение информации о якобы сверхбыстром подлете баллистической ракеты "Орешник" с территории Беларуси в Киев, на практике это невозможно. Более того, значительная часть Украины находится вне зоны ее поражения.

Об этом говорится в материале украинского военного портала Defense Express. Там отмечают, что появление таких заявлений в медиа связано с неправильной трактовкой скорости и принципов полета баллистических ракет.

Ранее ряд медиа сообщали, что быстрее всего "Орешник" достигнет Вильнюса – примерно за 1 минуту 4 секунды. В Ривне может долететь ориентировочно за 1 мин. 40 сек., в Луцк – за 1 мин. 44 сек., а в Киев – за 1 мин. 51 сек., во Львов – за 2 мин. 24 сек.

Однако в Defense Express отмечают, что расчеты времени подлета были сделаны без учета реальной траектории и технических характеристик комплекса. Такие цифры получены путем механического деления расстояния на заявленную максимальную скорость ракеты в 12 300 км/ч. Однако этот подход игнорирует тот факт, что "Орешник" является баллистической ракетой, которая движется по крутой траектории, а пиковая скорость достигается лишь на коротком этапе после длительного разгона.

Кроме этого, ракета имеет не только максимальную, но и минимальную дальность полета. Согласно официально озвученным характеристикам, минимальная дальность "Орешника" составляет 700 км, а максимальная – 5500 км. Расстояние от самой отдаленной точки Беларуси до Киева составляет около 660 км, поэтому технически атаковать столицу такой ракетой невозможно.

Однако, несмотря на невозможность поражения Киева с территории Беларуси, в случае ядерного противостояния угрозы не избежать.

Что предшествовало

18 декабря самопровозглашенный беларуский президент Александр Лукашенко заявил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" прибыла в страну. Расчет ракеты уже стал на боевое дежурство. Он также заявил, что "любое агрессивное движение" в сторону беларуских границ Минск расценит как "угрозу союзному государству".

В материале OBOZ.UA военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что, несмотря на заявления, никаких подтверждений реального размещения ядерного оружия в Беларуси нет. В стране отсутствуют объекты для хранения, обслуживания и защиты ядерных боезарядов, даже тактических. Поэтому разговоры о "ядерном статусе" РБ эксперт считает скорее политическим блефом для запугивания Запада.

Даже если предположить его передачу, речь может идти лишь о конвенциональной боевой части. Она состоит из 36 поражающих элементов с суммарной мощностью, эквивалентной примерно 700-750 кг тротила – это меньше, чем боевая нагрузка одного Су-34 с ФАБ-250.

Для сравнения: Су-34 может нести до 22 таких бомб общей мощностью более 2 тонн в тротиловом эквиваленте. То есть обычный боевой вылет бомбардировщика наносит в 2,5 раза больший урон, чем удар ракетой "Орешник", стоимость которой оценивается примерно в 100 млн долларов.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев владеет информацией о месте размещения комплекса "Орешник" на территории Беларуси. Эти данные уже были переданы международным партнерам Украины.

Президент подчеркнул, что Украина заранее информировала европейские и американские страны о планах России по размещению "Орешника" на беларуской территории. Также Киев отмечал, что этот комплекс может представлять опасность для нескольких государств Европы, в частности Польши, Германии и других.

По словам Зеленского, пока "Орешник" не может быть уничтожен с помощью дронов, однако существуют другие способы противодействия этой угрозе – в частности, введение санкций в отношении компаний, которые через третьи страны продают России комплектующие для этой ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 октября глава СБУ Василий Малюк рассказал, что СБУ совместно с ГУР уничтожили один из трех российских "Орешников" в Капустином Яру. Он отметил, что операция была секретной, о ее результатах знали только президент Зеленский и ограниченный круг европейских лидеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!