Украинские спецслужбы ликвидировали одну из российских ракет "Орешник" в Капустином Яру на территории Российской Федерации. Об операции знал президент Украины и ограниченный круг украинских лидеров.

Об этом 31 октября во время брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что оккупанты могут производить до 6 таких ракет в год.

По словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, "Орешник" уничтожили совместными усилиями Главного управления разведки, СБУ и Службы внешней разведки.

"Это была очень успешная миссия. Уничтожение было стопроцентное. Это была очень успешная операция, она на тот момент не афишировалась. Об этом докладывалось исключительно президенту Украины, а также об этом знали несколько президентов других стран. Это было в тот момент, когда название "Орешник" никто в широкой общественности не использовал. И россияне в то время особо им еще не угрожали. Если не ошибаюсь, это было позапрошлым летом", – рассказал Малыш.

Страна-террористка имела три ракеты этого типа: одну использовали, одну уничтожили украинские силы, по меньшей мере одна остается в арсенале оккупантов.

Дополняется...

