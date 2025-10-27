Цистерны были заполнены: ССО уничтожили прифронтовой склад топлива оккупантов и нефтебазу. Видео

В ночь на 27 октября подразделения Сил специальных операций Украины провели успешную атаку на важные объекты обеспечения российской армии на временно оккупированной территории Луганской области. Мишенями украинских военных стали склад горюче-смазочных материалов и нефтебаза врага.

Они обеспечивали логистическую поддержку наступательных операций оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

"В ночь на 27 октября подразделения Силы специальных операций нанесли успешные поражения по объектам обеспечения армии рф. Склад ГСМ и нефтебаза находились на временно-оккупированной территории Луганской области Украины", – говорится в сообщении.

Поражение было нанесено дронами в момент, когда цистерны были заполнены. Это не только повысило эффективность удара, но и нанесло противнику значительные материальные потери, ограничив его возможности для ведения активных боевых действий на фронте.

Операция является примером асимметричных действий украинских спецподразделений, направленных на остановку и ослабление наступательных сил врага. Благодаря высокоточным технологиям и тщательному планированию Силы специальных операций продолжают наносить удары по критически важным объектам противника, нарушая его логистику и усложняя поставки топлива для боевых подразделений.

Командование ССО подчеркивает, что подобные операции демонстрируют не только профессионализм и точность украинских подразделений, но и стратегическую способность Украины действовать быстро и эффективно на всех направлениях фронта.

Напомним, недавно бойцы Третьей штурмовой бригады Третьего армейского корпуса на Луганщине совершили очередной удачный штурм российских позиций. Защитники захватили в плен группы оккупантов, которые боялись сдаваться и закрепились на прежних позициях врага.

