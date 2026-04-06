Беларусь поставляет России бронированное шасси МЗКТ для новой версии ЗРГК 'Панцирь' – расследование

Беларусь с 2024 года передает России шасси для производства зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Поставки касаются модернизированных платформ с бронированной кабиной. Они применяются в новой версии системы.

Видео дня

Такие машины зафиксировали в использовании на фронте со стороны страны-агрессора. Об этом сообщается в расследовании BelPol.

По результатам расследования в 2024 году белорусское предприятие поставило России по меньшей мере 18 колесных шасси типа МЗКТ-7930, предназначенных для монтажа боевых модулей зенитного комплекса "Панцирь-1". В процессе выполнения контракта базовая версия могла быть доработана до модификации МЗКТ-7930-415, которая имеет отличия в конструкции кабин.

Ключевой особенностью новой версии является бронированная кабина с другой компоновкой лобового стекла, повышающей защиту экипажа. Такие изменения позволяют отличить обновленную платформу от предыдущих вариантов и могли повлечь ошибки в идентификации техники на поле боя.

В документах также отмечается, что на шасси устанавливается боевой модуль с индексом 72В6, который используется именно для нужд Вооруженных сил РФ. Так что речь идет не об экспортных моделях или более новых модификациях, а об адаптированной версии "Панцирь-С1" для российской армии.

Использование белорусских шасси может быть связано с проблемами российских платформ, в частности КамАЗ, которые критиковали за недостаточную проходимость и неустойчивость. Переход на МЗКТ может частично решить эти недостатки и улучшить мобильность комплексов.

Напоминаем, что Беларусь продолжает материально помогать российской оккупационной армии в войне против Украины. В частности, белорусские предприятия производят сотни тысяч болванок для снарядов, которые затем передаются РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!