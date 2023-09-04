Бельгия передаст Украине выкупленные у Германии зенитные ракеты Sea Sparrow – L'Echo

Бельгия планирует передать Украине зенитные ракеты земля-воздух Sea Sparrow. Речь идет про восемь единице этой военной техники, которую Брюссель выкупил у Германии специально, чтобы передать Силам обороны Украины.

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Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщило издание L’Echo. Ракеты этого типа ранее использовались на немецких фрегатах типа Бремен.

С какой платформы Sea Sparrow будет использовать украинская армия пока не известно. Однако, как уточняют журналисты, ранее сообщалось, что Украина совместно с Польшей проводит работы по интеграции Sea Sparrow на самоходную огневую установку 9А310 из зенитно-ракетного комплекса Бук.

На прошлой неделе министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила об усилении противовоздушной обороны Украины. Она заявила, что Брюссель намерен передать Киеву для борьбы с полномасштабным вторжением помощь в сфере ПВО, а также боеприпасы. Также она пообещала помощь с обучением воинов ВСУ.

Также издание пишет, что Бельгия передаст Украине техники на сумму 150 миллионов евро. Новая поставка будет идти в дополнение к другим проектам поддержки Украины.

RIM-7 Sea Sparrow (англ. "морской воробей". – Ред.) – это управляемая корабельная зенитная ракета малой дальности с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.

Ее разработали в начале 1960-х на базе ракеты класса "воздух – воздух" AIM-7 Sparrow. На вооружение была принята в 1976 году. Производилась американской военно-промышленной компанией Raytheon.

Характеристики ракеты Sea Sparrow:

масса – около 230 кг;

длина – 3,64 м;

диаметр – 203 м;

размах крыльев – 1,02 м;

масса боевой части – 40,5 кг;

скорость полета – >3,5 Мах.

Минимальная дальность стрельбы ракеты – 1,5 км, а максимальная – 20-30 км. Она может поразить цель на высоте от 6 до 15 240 м.

Отметим, что в начале 2023 года в рамках масштабного пакета военной помощи Украина получила от США зенитные ракеты Sea Sparrow.

Издание Politico тогда писало, что украинским военным удалось приспособить свои существующие пусковые установки "Бук" времен СССР для запуска Sea Sparrow.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Глава немецкого правительства боится, что украинские войска начнут применять это вооружения для ударов по территории страны-агрессора России.

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