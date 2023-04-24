Захоплення сірої зони на лівобережжі Херсонщини та дружні натяки міністрів оборони країн-партнерів дають поживний харч для цікавих гіпотез.

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Крим - найлогічніша мішень ЗСУ. А значить - мелітопольський напрямок здається найімовірнішим вектором удару ЗСУ по рашистах. Саме тому Сили Оборони там наразі не наступають.

Мелітополь та Кримський перешийок - один з найукріпленіших районів рашистської оборони. В очікуванні контрнаступу, орки "закіхтилися" на східному березі Дніпра.

Несподівано для окупантів, ЗСУ наступають південніше, перебравшись у сіру зону на лівому березі Херсонщини. Дозволю собі припустити, що головна задача цих підрозділів - відтягнути у цей сектор додаткові сили рашистів, ослабляючи інші зони їх оборони. Якщо ж окупанти не зміцнять південний фланг, то саме Херсонщина виявиться тим регіоном, де ЗСУ добряче підсмалять пʼяти русні.

Війна знімає заборони: найкреативніший сюрприз від Залужного, на мою думку, мав би бути в Бєлгородській області.

Оперативне угрупування "Бєлгород" РФ, за даними розвідки, складає приблизно 7,2 тис. вояків. Навіть один щедрий артилерійський обстріл з харківського боку, підтриманий HIMARS, дозволить не лише прорідити колони рашистів, але й увімкне скиглення цивільних прихильників бункерного на найвищі децибели.

"Флешмоб" в Бєлгороді повністю змінить ландшафт оборони окупантів: прикриваючи свою дупу в області, русня зніме з фронту найсильніші дивізії, бо одна річ - здати Мелітополь, зовсім інша - Бєлгород.

На ідею провідати бєлгородських "мижебратьєв" мене наштовхнув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус: "Проникнення українських військових на територію Росії є цілком нормальним при такій - розвʼязаній Москвою - широкомасштабній війні". А хто сказав, що ота пенетрація (тобто проникнення) повинні відбутися після виходу на кордони 1991-го року?

Вважаю, що упродовж ще місяця-двох ЗСУ логістично вимотуватимуть рашистів.

Я тут виходжу зі слів міністра оборони США Ллойда Остіна: "Зброя, яка надійде в наступні місяці, дасть ЗСУ перевагу на полі бою". Це означає, що найвідчутніший удар відбудеться влітку.

Тим часом українські стратеги вишукуватимуть слабкі місця в обороні рашистів. Це змусить орків постійно маневрувати... або відступати на певних ділянках.

Ці висновки випливають з аналізу ситуації, а також підтверджені іншими експертами… Русня теж моніторить всі ці джерела, тому ніякої Америки я для них не відкриваю.

Найважливіше: очікуваний широкомасштабний наступ ЗСУ не розпочнеться одномоментно "по жовтому свистку", і виявиться значно технологічнішим, ніж здавалося.

Та нам своє робити: вірте в ЗСУ. Наближайте Перемогу! Підписуйтесь на "Орестократію". (https://t.me/orestokratiia)