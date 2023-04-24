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Орест Сохар
Орест Сохар
Шеф-редактор Obozrevatel

Блог | Белгороду следует приготовиться. Украинское контрнаступление будет не предсказуемо для оккупантов

Белгороду следует приготовиться. Украинское контрнаступление будет не предсказуемо для оккупантов

Захоплення сірої зони на лівобережжі Херсонщини та дружні натяки міністрів оборони країн-партнерів дають поживний харч для цікавих гіпотез.

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 Крим - найлогічніша мішень ЗСУ. А значить - мелітопольський напрямок здається найімовірнішим вектором удару ЗСУ по рашистах. Саме тому Сили Оборони там наразі не наступають.

 Мелітополь та Кримський перешийок - один з найукріпленіших районів рашистської оборони. В очікуванні контрнаступу, орки "закіхтилися" на східному березі Дніпра.

Несподівано для окупантів, ЗСУ наступають південніше, перебравшись у сіру зону на лівому березі Херсонщини. Дозволю собі припустити, що головна задача цих підрозділів - відтягнути у цей сектор додаткові сили рашистів, ослабляючи інші зони їх оборони. Якщо ж окупанти не зміцнять південний фланг, то саме Херсонщина виявиться тим регіоном, де ЗСУ добряче підсмалять пʼяти русні.

Війна знімає заборони: найкреативніший сюрприз від Залужного, на мою думку, мав би бути в Бєлгородській області.

 Оперативне угрупування "Бєлгород" РФ, за даними розвідки, складає приблизно 7,2 тис. вояків. Навіть один щедрий артилерійський обстріл з харківського боку, підтриманий HIMARS, дозволить не лише прорідити колони рашистів, але й увімкне скиглення цивільних прихильників бункерного на найвищі децибели.

 "Флешмоб" в Бєлгороді повністю змінить ландшафт оборони окупантів: прикриваючи свою дупу в області, русня зніме з фронту найсильніші дивізії, бо одна річ - здати Мелітополь, зовсім інша - Бєлгород.

 На ідею провідати бєлгородських "мижебратьєв" мене наштовхнув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус: "Проникнення українських військових на територію Росії є цілком нормальним при такій - розвʼязаній Москвою - широкомасштабній війні". А хто сказав, що ота пенетрація (тобто проникнення) повинні відбутися після виходу на кордони 1991-го року?

 Вважаю, що упродовж ще місяця-двох ЗСУ логістично вимотуватимуть рашистів.

 Я тут виходжу зі слів міністра оборони США Ллойда Остіна: "Зброя, яка надійде в наступні місяці, дасть ЗСУ перевагу на полі бою". Це означає, що найвідчутніший удар відбудеться влітку.

 Тим часом українські стратеги вишукуватимуть слабкі місця в обороні рашистів. Це змусить орків постійно маневрувати... або відступати на певних ділянках.

 Ці висновки випливають з аналізу ситуації, а також підтверджені іншими експертами… Русня теж моніторить всі ці джерела, тому ніякої Америки я для них не відкриваю.

Найважливіше: очікуваний широкомасштабний наступ ЗСУ не розпочнеться одномоментно "по жовтому свистку", і виявиться значно технологічнішим, ніж здавалося.

Та нам своє робити: вірте в ЗСУ. Наближайте Перемогу! Підписуйтесь на "Орестократію". (https://t.me/orestokratiia)

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