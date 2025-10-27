УкраїнськаУКР
Белорус женился на россиянке и сразу поехал на войну против Украины: его ликвидировали через месяц. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
2,0 т.
На войне в Украине ликвидировали очередного оккупанта, который был гражданином Беларуси. Пойти убивать украинцев мужчина решил после того, как женился на россиянке.

Однако на фронте он продержался всего месяц. Видео о коротком жизненном пути военного опубликовали на YouTube.

Что известно о военном

Известно, что белорус Павел Филончик родился в Мозыре. После окончания школы парень получил педагогическое образование в Могилевском госуниверситете. Потом он работал на различных рабочих специальностях.

Позже Павел перебрался в Россию, где жил в селе Раково Московской области и работал разнорабочим в местном санатории. В мае жизнь 28-летнего мужчины изменила женитьба на россиянке, после чего он резко решил отправиться на войну в Украину.

На фронте Филончик продержался всего месяц, его история завершилась трагически. Теперь вдова получит от государства компенсационную выплату.

Напомним, ранее пленный российский оккупант из Новгородской области пожаловался на тяжелый характер своей жены, которая хотела, чтобы он помогал дома, а не шел на войну против Украины. Россиянин пошутил, что пытался выжить на фронте, чтобы жена не получила боевые выплаты.

Как сообщал OBOZ.UA, российский оккупант Сергей Краснов, которого в районе Торецка взяли в плен наши защитники, заявил, что пошел на войну из-за "денежного вопроса". По его словам, ему надо поставить зубы.

