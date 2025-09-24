Чтобы жене не достались гробовые: пленный оккупант назвал неожиданный 'мотив' выживания на фронте. Видео

Российский оккупант из Новгородской области РФ пожаловался на тяжелый характер своей жены, которая хотела, чтобы он был дома и помогал семье, а не шел на войну против Украины. Россиянин пошутил, что пытался выжить на фронте, чтобы супруга не получила гробовые выплаты.

Интервью с военнопленным, имя которого не раскрывается, записал украинский журналист и блогер Владимир Золкин. Запись опубликована на его YouTube-канале 23 сентября.

"Она у меня жена со сковородкой"

Известно, что захватчику, который находится в плену в Украине, 47 лет. Он сообщил, что подписал контракт (и после этого пожалел о своем решении).

Когда Золкин разговаривает с военнослужащими ВС РФ, он предлагает им связаться со своими родными. Однако этот оккупант не захотел позвонить или написать жене.

"Помню номер. Но у нее характер такой, что лучше с ней это... не разговаривать пока", – сказал, смеясь, россиянин. По его словам, она у него "жена со сковородкой".

"Я с ней разговаривал у морпехов, а потом уже на связь не стала выходить... Спрашивал, как дела, как дети. Все, говорит, хорошо, все нормально, чтоб тебя, деб***, б****, черти съели!" – признался мужчина.

Журналист поинтересовался, почему она так сказала. Военнопленный ответил: потому что дома работать надо, помогать. "А он на войну пошел", – предположил Золкин ход мысли женщины. Оккупант подтвердил, что именно так его жена и думала.

"Так сдох бы, то гробовые бы пришли", – продолжил журналист. "Пожалел", – ответил россиянин.

"Было всякое, но такого еще не было. *рк специально сдался в плен, чтобы падлюке-жене не достались гробовые. Жадный, говорит, и к тому же он ее ненавидит. Вот это дела в расеюшке", – пошутил автор в Telegram-канале.

