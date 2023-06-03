Белый дом: атаки войск России на ЗАЭС создают трещины в ядерном фундаменте мира

В администрации американского президента Джо Байдена в очередной раз указали, что страна-агрессор Россия, атакуя крупнейшую в Европе атомную электростанцию, угрожает безопасности всего мира. Атаки оккупантов на ЗАЭС, расположенной в Энергодаре, "дестабилизируют ядерный фундамент" мира.

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Такое заявление сделал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на заседании Ассоциации по контролю над вооружением 2 июня, передает "Голос Америки".

По его словам, российские оккупанты, обстреливая территорию ЗАЭС и превращая ее в военную базу, не учитывают "потенциальные катастрофические последствия". Также Салливан назвал атаки РФ на станцию "трещинами в ядерном фундамент".

"В 2022 году российские войска безрассудно атаковали ЗАЭС в Украине, крупнейшую атомную станцию в Европе, и прекратили ее работу, не волнуясь о вероятных серьезных последствиях ядерного инцидента", – сказал он.

Салливан напомнил, что страна-агрессор незаконно приостановила выполнение нового договора СНВ, приняла меры для размещения ядерного оружия в Беларуси, а также объявила о выходе из Договора о традиционном вооружении в Европе. В то же время россияне годами "продвигают разработки новых опасных ядерных возможностей, например, крылатых ракет с ядерной энергией.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Салливан заявил, что Соединенным Штатам не требуется больше ядерного оружия для сдерживания объединенных сил России и Китая из-за своего передового военного потенциала.

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