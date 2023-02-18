Белый дом: ЧВК "Вагнер" потеряла в Украине 30 тысяч убитыми, 90% из них – заключенные

В администрации американского президента Джо Байдена считают, что потери российской частной военной компании "Вагнер", которой владеет олигарх Евгений Пригожин, в Украине уже перешли отметку в 30 тысяч наемников. При этом, по оценкам правительства США, около 90% из них – бывшие зэки из колоний России.

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Об этом сказал Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям, в пятницу, 17 февраля. Его слова процитировало издание CNN.

По его словам, около 9 тысяч наемников были ликвидированы с середины декабря 2022 года.

Группа "Вагнера" в значительной степени полагалась на осужденных, чтобы пополнить свои ряды. Как сказал Кирби, ссылаясь на данные американской разведки, не смотря на заявления Пригожина, вербовка бывших российских заключенных в ЧВК продолжается.

"Вагнеровцы", по словам представителя Белого дома, отправляют новобранцев-зэков "в мясорубку бесчеловечными способами".

"Людей только что вырвали из тюрем и бросили на поле боя без подготовки, без снаряжения, без организационного руководства, просто бросили их в бой", – сказал Кирби.

Ранее один из боевиков "Вагнера" признался, что, подписывая контракт с ЧВК, наемники перестают "быть людьми" – они отказываются от своего имени, семьи и любых связей с гражданской жизнью, чтобы исполнять преступные приказы командования на войне против Украины или в любых других операциях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2023-го в сети показали кладбище ЧВК "Вагнер" в кубанской станице Бакинская, которое пополнено могилами наемников, убитых на войне РФ против Украины. Их характерное отличие – отсутствие фотографий и венок с желтой пятиконечной звездой по центру.

На начало февраля захоронение разрослось еще больше. Всего за две недели там появилось 70 новых могил.

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