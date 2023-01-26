Белый дом: нет никаких признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие

Военная разведка США считает, что в настоящее время любые признаки намерений России для применения ядерного оружия отсутствуют. Совет национальной безопасности Америки внимательно следит за обстановкой относительно применения оружия массового поражения.

Видео дня

Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Существует мнение, что за поставкой танков может последовать такое категоричное решение от правительства России.

"Разведка Америки не видит фактов, которые могли бы каким-либо образом демонстрировать планы РФ по применению оружия массового поражения – ядерного или тактического", – говорится в сообщении.

Джон Кирби добавил, что Белый дом контролирует данный вопрос и постоянно оценивает потенциально возможные риски.

"Мы отслеживаем, насколько это возможно, и считаем, что наша позиция стратегического сдерживания надлежащая", - отметил представитель Белого дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ снова взялись угрожать странам Запада из-за поставок вооружений Украине, которая противостоит агрессии России. В государстве-агрессоре озабочены возможными поставками наступательных вооружений, которые украинская армия, по мнению российского руководства, непременно использует "для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий".