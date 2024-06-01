'Бьем врага 24/7': Сырский показал работу защитников Украины по российским оккупантам. Видео

Российские оккупанты дорого платят за то, что пришли на украинскую землю с оружием в руках. Украинские воины уничтожают их на всех направлениях фронта, днем и ночью, без выходных и праздников.

Зрелищные кадры "денацификации" россиян и "демилитаризации" оккупационной армии в Украине показал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. На опубликованном им видео зафиксирована работа подразделения БПЛА "Очі" 120 ОРП.

Сырский опубликовал кадры боевой работы подразделения с лаконичной подписью.

"Бьем врага 24/7. Слава Украине!" – отметил главком ВСУ.

Он не указал ни направления, на котором воины "проредили" живую силу и технику оккупационной армии, ни подразделение, нанесшее точные удары. Впрочем, на видео размещена символика подразделения БпЛА "Глаза" 120 ОРП.

На кадрах зафиксировано значительное количество точных ударов по оккупантам. Защитники уничтожали вражескую пехоту в поле и окопах с блиндажами, в лесополосах и зданиях, которые облюбовали оккупанты. Приумножился и счет уничтоженной российской техники, которую операторы дронов поражали, в частности, на полном ходу.

Напомним, на линии фронта накануне, 31 мая, Россия совокупно потеряла 1130 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожено также более 200 единиц вражеской техники и вооружений, в том числе 12 танков, 44 артсистем и более сотни единиц автомобильной техники.

Также сообщалось, что разведка Британии оценила потери России в войне и указала на нюанс с наступательными операциями.

Так, согласно оценке британских разведчиков, общее количество российских потерь с начала полномасштабной войны, вероятно, достигло 500 тысяч человек. Речь идет о погибших и раненых оккупантах. Эта цифра примерно совпадает с подсчетами вражеских потерь, которые ведет Генштаб ВСУ.

При этом большинство российских оккупантов не имеют достаточной подготовки для проведения сложных наступательных операций. Следовательно, Россия прибегает к небольшим, но затратным атакам с целью ослабления украинских оборонных позиций.