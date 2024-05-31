Разведка Британии оценила потери России в войне и указала на нюанс с наступательными операциями

Согласно оценке британских разведчиков, общее количество российских потерь с начала полномасштабной войны, вероятно, достигло 500 тысяч человек. Речь идет о погибших и раненых оккупантов.

Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании. Британские аналитики отметили, что потери российских военных в 2024 году остаются на высоком уровне, со средними потерями более 1200 человек в день в мае, что является самым высоким показателем с начала войны.

Высокий уровень потерь, вероятно , отражает изнурительное русское наступление, продолжающееся на разных фронтах. Но британские эксперты считают, что большинство российских оккупантов не имеют достаточной подготовки для проведения сложных наступательных операций. Следовательно, Россия прибегает к небольшим, но затратным атакам с целью ослабления украинских оборонных позиций.

Между тем, Кремль продолжает мобилизовать дополнительные силы для поддержки такой стратегии. Однако постоянная необходимость в пополнении военного состава на фронте в дальнейшем ограничит возможности России формировать подразделения с более высоким уровнем боевой готовности.

По данным Генштаба, за минувшие сутки Силы обороны Украины обезвредили 208 единиц военной техники и вооружение захватнической армии РФ. На "200/300-х" воины поделили не менее 1390 оккупантов. По состоянию на 31 мая этого года потери живой силы врага составляют около 507 650 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты сбросами с дронов поразили место сосредоточения врага на Харьковском направлении. Там были обезврежены автомобиль, полевой склад боеприпасов и ББМ оккупантов.

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