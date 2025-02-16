'Бьемся за свою землю': Порошенко передал ВСУ пять комплексов 'Ай-Петри'. Фото

Петр Порошенко передал военным еще пять комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри". Производство работает с опережением графика, потому удалось вместо апреля поставить их уже в феврале.

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Об этом говорится в сообщении на сайте партии "Европейская солидарность". Там отмечают, что они продолжают помогать войску не благодаря, а вопреки действиям властей.

"Вчера телеграмм-каналы опубликовали фото гигантского КАБа, который наши военные посадили вблизи Покровска, искренне удивляясь, что мы умеем их сажать. Впоследствии появилась информация о том, что этот КАБ "впервые" посадил комплекс "Ай-Петри"", - объясняет Порошенко.

"Хочу опровергнуть телеграмм-каналы: это не первый раз. Наши комплексы уже полгода успешно противодействуют КАБам и защищают как гражданские, так и военные объекты. До сих пор ПГТР "Ай-Петри" остается единственным видом вооружения на передовой, который это может делать", – отмечает пятый президент.

"У нас в офисе сейчас военные, уже имеющие опыт боевого использования "Ай-Петри" и хорошо знающие его возможности. Приехали за новыми комплексами, правда, немного раньше договоренного. Но наша команда ускорилась и изготовила еще ПЯТЬ комплексов — не в апреле, как планировалось, а в феврале", – сообщил Петр Порошенко.

"Передаем комплексы "Ай-Петри СВ" вместе с пикапами, защитой РЭБ и другим оборудованием воинам 12-го отдельного отряда спецназначения, 3-й бригады оперативного назначения НГУ, 22-й отдельной механизированной бригады и других бригад, которые мы не можем называть." Ветераны за сильную Украину" и Фонд Порошенко. Еще один крайне необходимый подарок воинам НГУ от Фонда Порошенко - это комплекс БПЛА "Посейдон", - пишет Порошенко.

"Просьба к власти: не мешайте нам. И не лезьте со своими советами менять гражданство к тем, кто вас критикует. Мы деремся за свою землю и никогда ее не покинем. Не вам решать, кто заслуживает быть украинцем. Опомнитесь! Надо объединиться вокруг Армии и защиты Украины", – резюмирует пятый президент.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", успешно прошедшим испытания и уже используемым в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боеприкосновения. Государство не выделяет финансирование этой программы.

В общей сложности Петр Порошенко уже передал в войска сотню комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ". "Всего за год мы смогли закрыть тысячу километров фронта и спасти немало жизней. Есть чем гордиться, но предстоит еще очень много работы", – резюмирует пятый президент.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский наградил Фонд Порошенко отличием за помощь армии.

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