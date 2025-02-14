Фонд Порошенко получил отличие Сырского при содействии ВСУ. Фото

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский наградил Фонд Порошенко отличием за помощь армии.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Именем украинского народа главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский имеет высокую честь наградить Ольгу Рыбалко, руководительницу Всеукраинской благотворительной организации "Благотворительный фонд Порошенко" отличием за содействие войску", – говорится в тексте награды, подписанной Александром Сырским.

Фонд Порошенко также получил благодарность командованию Сил логистики ВСУ.

"Руководителю Всеукраинской благотворительной организации "Благотворительный фонд Порошенко" Ольге Рыбалке за плодотворное сотрудничество, оказание всесторонней помощи Вооруженным Силам Украины при отражении вооруженной агрессии России против Украины. По инициативе командующего Сил логистики ВСУ Ваш вклад в нашу Победу отмечен отличием главнокомандующего ВСУ "При содействии войску". Выражаем Вам свое уважение. Ваша активная гражданская позиция приближает нашу Победу" – говорится в благодарности, которую подписал командующий Силами логистики ВСУ, генерал-майор Владимир Карпенко.