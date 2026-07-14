Бензозаправочная станция превращается в автостоянку: в ГУР показали, как санкции Украины в отношении дальнемагистральных перевозок влияют на экономику РФ

Украинские санкции в сфере дальних перевозок продолжают усиливать давление на топливно-энергетический сектор России. Системные удары по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора уже сказываются на внутреннем рынке топлива.

Видео дня

Это вынуждает власти РФ компенсировать убытки нефтяным компаниям и прибегать к импорту бензина. О последствиях украинских ударов по российской топливно-энергетической инфраструктуре сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Кампания Сил безопасности и обороны Украины включает удары по нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам, складам топлива, бензовозам и танкерам, которые обеспечивают функционирование российского топливно-энергетического комплекса.

По состоянию на начало июля 2026 года под удар попали десять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Это привело к усугублению кризисных явлений в российской экономике и создало дополнительное давление на топливный рынок страны.

Главные истории дня

Среди последствий в разведке называют появление очередей на автозаправочных станциях, введение жестких ограничений на продажу топлива, необходимость импорта бензина из-за рубежа, а также выделение миллиардных государственных субсидий для поддержки нефтяных компаний.

Сокращение работы части нефтеперерабатывающей инфраструктуры негативно сказывается на поступлениях в российский бюджет, поскольку топливно-энергетический сектор остается одним из ключевых источников доходов государства-агрессора.

Системное поражение объектов топливной инфраструктуры является одним из направлений ослабления экономического потенциала России и её возможностей вести войну против Украины.

По данным ГУР, после поражения 6 июля 2026 года Омского нефтеперерабатывающего завода — крупнейшего НПЗ России — предприятие потеряло около 75 % производственных мощностей.

В результате это существенно усугубило топливный кризис в стране-агрессоре.

Значительные ограничения на продажу топлива уже действуют в 31 регионе РФ, в частности в Московской, Самарской, Омской, Иркутской, Мурманской областях, Санкт-Петербурге и других субъектах федерации. Еще десятки регионов попали в так называемую "стабилизированную зону" дефицита, где продажа бензина также осуществляется по лимитам, несмотря на дополнительные поставки топлива.

OBOZ.UA писал, что:

Россия сократила объемы переработки нефти до самого низкого уровня за более чем 21 год после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В июле среднесуточный показатель опустился до 3,91 млн баррелей в сутки, что стало самым низким уровнем с марта 2005 года.

Украинские дроны совершили полет в удаленную от нашей страны республику Башкортостан (Россия). Под обстрелом вновь оказался нефтеперерабатывающий завод "Газпром Нефтехим Салават". В городе раздавались взрывы, а впоследствии был зафиксирован пожар на НПЗ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 14 июля 2026 года Силы обороны Украины совершили очередную атаку с использованием ударных беспилотников на Афипский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае РФ. Первые взрывы в районе поселка Афипский прогремели около полуночи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!