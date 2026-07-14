Украинские войска атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Фото

В ночь на 14 июля 2026 года Силы обороны Украины совершили очередную атаку с использованием ударных беспилотников по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Краснодарском крае РФ. Первые взрывы в районе поселка Афипский прогремели около полуночи.

Видео дня

В результате попадания дронов на территории предприятия вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Результаты операции

Огонь зафиксировали в непосредственной близости от резервуарного парка НПЗ. Согласно предварительным данным, повреждена часть технологического оборудования.

Оперативный штаб Краснодарского края и руководство района уклоняются от заявлений об атаке. Официальных комментариев от губернатора или главы района по поводу удара и возгорания резервуарного парка не поступало.

В то же время местные чаты всю ночь разрывались от сообщений о многочисленных взрывах. Также россияне подтвердили, что в районе НПЗ пылает сильный пожар.

Главные истории дня

Значение объекта

Афипский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге РФ с проектной мощностью переработки около 6,25 млн тонн нефти в год (что составляет более 2% от общероссийских мощностей).

Завод имеет стратегическое значение, так как перерабатывает сырье из Западной Сибири и Волго-Уральских месторождений, производя бензин, дизельное топливо и вакуумный газойль.

Значительная часть этой продукции используется для снабжения российской армии и обеспечения военной логистики на южном направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина продолжает наносить удары по военным и энергетическим объектам на территории России, в частности по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Как писал OBOZ.UA, накануне стало известно, что в ночь на 11 июля Силы обороны поразили 20 российских танкеров. При этом три порта прекратили приемку зерна.

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