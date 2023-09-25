Беспилотник атаковал дизельный завод в российском Брянске: загорелся пожар. Фото

В понедельник, 25 сентября, беспилотники снова атаковали российский Брянск. В этот раз БПЛА принес "хлопок" на дизельный завод.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы и обнародовали соответствующее фото. Они утверждают, что атаковавший завод дрон был украинским (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Отмечается, что по прилету на территории предприятия начался пожар.

"Беспилотник ВСУ атаковал дизельный завод в Брянске. После там начался пожар, обломки БпЛА упали на территорию предприятия", - говорится в сообщении.

Кроме дизельного завода прилет был по ферме находящейся в области "мираторга".

В общей сложности за день регион атаковали четыре раза, сообщают российские паблики.

новость дополняется...