Переквалифицировался в ПВО: брянский завод 'Кремной Эл' в третий раз поймал беспилотник. Видео

Российский завод "Кремной ЭЛ" в Брянске, выпускающий детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер" и являющийся одним из крупнейших производителей микроэлектроники в стране-агрессоре РФ, снова атаковали дроны. Это произошло в третий раз за последние 10 дней.

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В пятницу, 8 августа завод атаковал "неизвестный" беспилотник, врезавшийся в здание предприятия. Об очередной атаке на завод сообщили российские СМИ, в сети также обнародовали соответствующее видео.

Как видно из кадров, дрон попал в 5 этаж 8-этажного административного корпуса завода. В результате там начался пожар.

В РосСМИ сообщили, что огонь охватил площадь около 20 квадратных метров. Работников из здания эвакуировали.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил еще об одном беспилотнике "самолетного типа", который, по его словам, сбили на подлете в Выгоничский район.

Пропагандисты уже классически сообщили, что разрушений нет. О пострадавших тоже ничего не сообщается.

Брянский завод микроэлектроники "Кремной Эл" вчера, 7 сентября, был также атакован беспилотником и также в результате произошло возгорание административного здания. До этого дроны атаковали завод в ночь на 30 августа.

В сети опубликовали также фото админздания завода. Сообщается, что сегодня дрон попал в верхние этажи, а внизу – последствия вчерашнего удара.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 30 августа в России произошла массовая атака дронов, один из них упал на завод "Кремной ЭЛ" в Брянске. Раздались взрывы после чего начался пожар.

Во второй раз атака дрона на завод произошла вечером 7 сентября. В результате загорелось административное здание.