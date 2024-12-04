Беспилотник взорвался в 4 км от резиденции Кадырова: всплыли новые подробности 'бавовны' в Грозном. Видео

Утром в среду беспилотник совершил атаку на корпус полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в Грозном. Удар произошел менее чем в 4 км от резиденции Рамзана Кадырова.

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Инцидент произошел около пяти утра. По сообщению российских Telegram-каналов, на тот момент в грозненском аэропорту был введен план "Ковёр", приведший к задержке одного рейса на Москву.

На видео с места происшествия видна спортивная площадка, расположенная рядом со зданием находящегося на Старопромышленном шоссе полка Кадырова 17. Удар пришелся на шестую казарму этого подразделения, которая находится всего в 3,7 км от резиденции Кадырова в Вишневом переулке.

Интересно, что именно в подвале этой казармы в 2017 году чеченские силовики убили 13 задержанных, обвиняемых в связях с террористами.

Власти Чечни пока не прокомментировали атаку. Полк Кадырова с 2022 года участвует в войне с Украиной.

Это уже второй удар по Чечне с конца октября, когда беспилотник поразил главное здание университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.

Напомним, в России снова пожаловались на атаки Украины. Взрывы ночью и утром 4 декабря прогремели в Грозном (Чечня) и Брянске. В первом случае атаковано здание казармы полка имени Ахмата Кадырова, во втором – одно из самых крупных предприятий микроэлектроники РФ, завод "Кремной ЭЛ".

Также минувшей ночью взрывы раздавались в районе военной авиабазы Дягилево в Рязани. Один из взрывов попал на видео.

Эта авиабаза, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, является одной из ключевых баз стратегической авиации РФ.