В России пожаловались, что дроны атаковали Брянск и Грозный: что было под 'прицелом' и каковы последствия

В России снова пожаловались на атаки Украины. Взрывы ночью и утром 4 декабря прозвучали в Грозном (Чечня) и в Брянске.

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Об этом сообщили российские СМИ. В первом случае атаковано здание казармы полка имени Ахмата Кадырова, во втором – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники РФ, завод "Кремний ЭЛ".

В российском Брянске громко было около 02:30 ночи по местному времени. Российские пропагандисты заявили о "попытке ВСУ атаковать одно из крупнейших предприятий микроэлектроники", но, как водится у пропаганды РФ, – "без последствий".

"Атака на АО "Группа Кремний ЭЛ", где работают почти 2 тысячи человек, велась сегодня около 02:30 ночи. Дроны летели с разницей в 10 минут. Обломками сбитых БПЛА немного повредило кровлю и забор предприятия. Серьёзных разрушений нет, никто не пострадал", – заявил один из прокремлевских пабликов-миллионников.

А незадолго до рассвета, около 5 часов утра по местному времени, минимум один взрыв прозвучал в "столице" Чечни – городе Грозный. Причиной взрыва сразу же назвали "попытку атаки беспилотника".

"По словам источников, попытка атаки была произведена по казарме полка ППСН имени Ахмата Кадырова", – заявили пропагандисты.

Ожидаемо в сообщениях росСМИ сразу же появилась формулировка об "отсутствии в результате взрыва пострадавших".

В местном аэропорту еще ночью был введен план "Ковер", известно о задержке рейса на Москву.

При этом если губернатор Брянской области на ночные взрывы отреагировал сообщением о "сбивании" одного беспилотника и отсутствии пострадавших, то глава Чечни Рамзан Кадыров комментировать произошедшее не спешит.

Тем временем в российском минобороны заявили, что в течение ночи и утра над рядом российских регионов якобы были сбиты 35 украинских дронов. В частности, если верить оккупантам, российская ПВО якобы эффективно отработала в Ростовской ("уничтожены" 12 БпЛА), Рязанской (4), Брянской (6), Белгородской (4), Астраханской (1), Калужской (1), Курской (2) областях, а также в Краснодарском крае (5).

Напомним, также минувшей ночью взрывы гремели в районе военной авиабазы Дягилево в Рязани. Один из взрывов попал на видео.

Эта авиабаза, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, является одной из ключевых баз стратегической авиации РФ.