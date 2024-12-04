В Рязани прогремели взрывы в районе, где расположена авиабаза: момент попал на видео

В российской Рязани пожаловались на атаку дронов в ночь на 4 декабря. Местные жители слышали взрывы в районе авиабазы Дягилево.

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Один из взрывов попал на видео. Тем временем в российском минобороны заявили, что якобы сбили над Рязанской областью четыре БПЛА самолетного типа.

О взрывах в районе российской военной авиабазы Дягилево в Рязанской области со ссылкой на жителей сообщило независимое издание ASTRA. Соответствующее сообщение было опубликовано в 03:29 по киевскому времени.

О том, что в районе Дягилево были слышны взрывы, звуки двигателей дронов и работа ПВО, писал также Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Момент одного из взрывов попал на видео.

По версии губернатора Рязанской области Павла Малкова, над регионом якобы были сбиты три дрона.

"Силами ПВО минобороны над территорией Рязанский области сбиты 3 беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", – заявил чиновник.

Тем временем в российском минобороны сначала отчитались о трех "перехваченных и уничтоженных" над Рязанской областью БПЛА, позже сообщили о еще одном.

Всего же, утверждают в МО РФ, ночью и утром 4 декабря оккупанты якобы уничтожили 35 дронов. Кроме Рязанской области, российская ПВО работала в Ростовской ("уничтожены" 12 БпЛА), Брянской (6), Белгородской (4), Астраханской (1), Калужской (1), Курской (2) областях, а также в Краснодарском крае (5).

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по предприятию в Брянской области, работавшему на оборонку РФ. Прилетело по научно-производственному объединению "Стрела" на территории поселка Суземка.

В результате удара 30 ноября были повреждены помещения производственных цехов, склад готовой продукции и административное здание.