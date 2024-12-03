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ВСУ нанесли удар по предприятию в Брянской области, работавшему на оборонку РФ: стали известны последствия. Фото

Дарья Дурова
War
2 минуты
6,6 т.
ВСУ нанесли удар по предприятию в Брянской области, работавшему на оборонку РФ: стали известны последствия. Фото

Силы обороны Украины в последний день ноября ударили по научно-производственному объединению "Стрела" на территории поселка Суземка Брянской области Российской Федерации. Оно работало на военно-промышленный комплекс страны-агрессора РФ.

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Завод занимался производством радиолокационного оборудования, электроники, трансформаторов и т.д. Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона".

В результате удара по НПО 30.11.2024 повреждены помещения производственных цехов, склад готовой продукции и административное здание.

ВСУ нанесли удар по предприятию в Брянской области, работавшему на оборонку РФ: стали известны последствия. Фото
ВСУ нанесли удар по предприятию в Брянской области, работавшему на оборонку РФ: стали известны последствия. Фото
ВСУ нанесли удар по предприятию в Брянской области, работавшему на оборонку РФ: стали известны последствия. Фото

Потерь среди сотрудников завода не было. В админздании, судя по обнародованным фото, разгорелся пожар.

ВСУ нанесли удар по предприятию в Брянской области, работавшему на оборонку РФ: стали известны последствия. Фото

Добавим, что российский поселок Суземка на Брянщине находится примерно в 8 километрах от границы с Сумской областью Украины. Telegram-канал не уточнил, какое именно оружие Силы обороны применили для этой операции.

На своем сайте НПО "Стрела" хвасталось, что среди его партнеров "ведущие предприятия в оборонной, авиакосмической, электротехнической, электронной отраслях промышленности и научно-исследовательские институты".

ВСУ нанесли удар по предприятию в Брянской области, работавшему на оборонку РФ: стали известны последствия. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, 30 ноября защитники Украины также нанесли удар по командному пункту российских армейцев на территории Курской области РФ во время торжественного построения оккупантов. Общие потери врага (ликвидированными и ранеными) составили по меньшей мере 37 военнослужащих.

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