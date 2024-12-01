ВСУ ударили HIMARS по вражеской бригаде на Курщине во время торжественного построения: много погибших и раненых

Украинские войска 30 ноября нанесли удар по командному пункту российских армейцев на территории Курской области РФ во время построения оккупантов. Общие потери врага (ликвидированными и ранеными) составили по меньшей мере 37 военнослужащих.

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По данным Telegram-канала "Досье шпиона", Силы обороны применили против цели HIMARS. Ракеты были с кассетной БЧ.

Под внезапной атакой оказались военнослужащие из 83 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ (в/ч 71289, пункт базирования Уссурийск).

"Особенностью данного удара является тот факт, что он был нанесен во время торжественного построения по случаю годовщины образования бригады (с 29.11.1986 по н.в.)", – рассказал автор анонимного Telegram-канала.

Потери противника составили:

• "двухсотые" – 12 оккупантов (в том числе четыре офицера);

• "трехсотые" – 25 захватчиков.

В районе какого именно населенного пункта были прилеты, не уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Институт изучения войны заявил, что армия государства-агрессора продолжает атаковать позиции Сил обороны Украины на Курщине. В течение 28-29 ноября россияне не добились никаких подтвержденных успехов.

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