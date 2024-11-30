ISW: армия РФ продолжает контратаки в Курской области, успехи не зафиксированы. Карта

Российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских войска в Курской области. В течение 28-29 ноября захватчики не добились никаких подтвержденных успехов.

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В ходе контратак на Курщине российские войска продолжают использовать большое количество бронетехники, включая танки. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремлевские пропагандисты утверждали, что подразделения российской 11-й воздушно-десантной бригады захватили две неуказанные улицы в Мартыновке (к северо-востоку от Суджи) и что подразделения 106-й дивизии ВДВ продвинулись на 1,6 километра около Дарьино и достигли Николаево-Дарьино (оба к юго-востоку от Коренево).

Также в РФ заявили, что оккупанты якобы продвинулись к востоку и юго-востоку от Нижнего Клина (к юго-востоку от Коренево), около Камышовки (к северу от Суджи) и к юго-западу от Погребки (к северо-западу от Суджи). При этом ISW не обнаружил визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.

В свою очередь украинские войска отразили российскую усиленную механизированную атаку численностью до взвода в неуказанном районе Курской области. В ходе боев ВСУ уничтожили пять из шести российских бронемашин с помощью дистанционного минирования.

Представитель украинской бригады, действующей на Курском направлении, сообщил, что российские войска продолжают использовать большое количество бронетехники для контратак в Курской области. Также захватчики используют мотоциклы и вездеходы в бою. При этом туманные и дождливые погодные условия препятствуют операциям российских и украинских беспилотников на Курском направлении.

Напомним, украинская разведка продолжает наносить удары в тылу врага. В Курской области украинские партизаны провели успешную диверсионную операцию, в результате которой были уничтожены российский экипаж и беспилотные комплексы.

Ранее сообщалось, что площадь, которую контролируют Вооруженные силы Украины в Курской области, сократилась до 800 кв. км. Ранее ВСУ контролировали примерно 1300 кв. км этой территории РФ.