ВСУ контролируют 800 кв. километров Курской области – источник

Площадь, контролируемая Вооруженными силами Украины в Курской области, сократилась до 800 квадратных километров. Ранее ВСУ контролировали около 1300 квадратных километров этой территории РФ. Однако отступление украинских защитников дорого стоило захватчикам.

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Об этом OBOZ.UA рассказал источник из Генерального штаба ВСУ. Как нам объяснили, когда захватчик начал подтягивать ресурсы, украинские защитники вынуждены были отступать, чтобы сохранить личный состав.

"Вынуждены были отступить, потому что враг и так растянул наш фронт. У нас добавилось до 200 километров "активного фронта", – отметил наш информатор и уточнил, что растяжение произошло за счет попыток наступления россиян на Харьковском и Сумском направлениях.

Но сокращение контролируемой украинскими военными площади Курской области очень дорого обошлось россиянам. Если украинские воины отступили, чтобы сохранить личный состав, то российские оккупанты там потеряли не менее 25 тысяч человек личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, по Курской области РФ был нанесен удар ракетами Storm Shadow. ВСУ впервые ударили по военным объектам на территории России британскими крылатыми ракетами.

Целью ракетного удара стал подземный командный пункт российских войск, который мог использоваться не только для связи, но и для координации военных операций.

В результате удара ракетами Storm Shadow в Курской области РФ было ликвидировано по меньшей мере 18 российских оккупантов, еще 33 ранены. Среди них также северокорейские наемники.

Кроме того, вероятно, в "двухсотые" или "трехсотые" там попал российский генерал. И это не считая раненого там северокорейского генерала.

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