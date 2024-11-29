В Курской области партизаны помогли сжечь вражеский экипаж с беспилотниками: детали операции ГУР

Украинская разведка продолжает наносить удары в тылу врага. В Курской области украинские партизаны провели успешную диверсионную операцию, в результате которой были уничтожены российский экипаж и беспилотные комплексы.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. Украинские партизаны обнаружили место дислокации экипажа беспилотников в городе Рыльск.

Согласно полученным данным, российские военные загружали пластиковые боксы с беспилотниками во внедорожник. Это стало ключевым моментом для реализации сделки.

Благодаря слаженным действиям украинских партизан и оперативности Главного управления разведки (ГУР), удалось нанести точный удар.

Внедорожник, в котором находились как сам экипаж, так и ценное оборудование с беспилотниками, был уничтожен. В результате диверсионной операции техника, которая должна была быть использована для разведывательных или боевых задач, оказалась непригодной.

Напомним, что площадь, которую контролируют Вооруженные силы Украины в Курской области, сократилась до 800 квадратных километров. Ранее ВСУ контролировали примерно 1300 квадратных километров этой территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 ноября 2024 года Вооруженные силы Украины совершили серию атак по важным объектам в Курской области РФ, в том числе по военному аэродрому в Халино и командному пункту российских войск, которые были нанесены с помощью ракет ATACMS. поразили стратегические цели, в том числе военные объекты и технику агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и у Viber.