Беспилотники ССО поразили объекты нефтяного терминала в Краснодарском крае РФ. Фото

Силы специальных операций ВСУ в ночь на 13 мая поразили объекты нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. Беспилотники атаковали наливной пирс на черноморском побережье, который используется для перевалки энергоносителей и экспорта нефтепродуктов.

Об операции сообщили в официальном канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. В ССО заявили, что речь идет об объекте в селе Волна на Таманском полуострове, который расположен более чем в 300 километрах от линии боевого соприкосновения.

В сообщении подчеркнули: "Поражение морской и нефтегазовой инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности".

Морской терминал

В ССО отметили, что перегрузочный комплекс "Таманьнефтегаз" обеспечивает перевалку энергоносителей для дальнейшего экспорта по Черному, Азовскому и Средиземному морям. Нефтяной терминал может одновременно обрабатывать до четырех судов и поддерживает непрерывный логистический цикл от железной дороги до морского транспорта.

Также украинские военные сообщили о совместной операции с Силами беспилотных систем и другими составляющими Сил безопасности и обороны. Подразделения Deep Strike ССО поразили порт "Тамань" вместе с нефтяным терминалом, который используют для хранения и перевалки нефтегазовых продуктов.

Детали операции

По данным ССО, удар нанесли по объектам на черноморском побережье Краснодарского края РФ. Комплекс в селе Волна является частью инфраструктуры, через которую Россия транспортирует и экспортирует энергоносители морскими путями.

В Силах специальных операций считают, что поражение таких объектов влияет на логистику и экономические возможности РФ. Речь идет, в частности, об инфраструктуре, которая обеспечивает экспорт нефти и нефтепродуктов и используется для наполнения российского бюджета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Россия ежедневно теряет 100 млн долларов от трудностей с экспортом энергоресурсов. К таким потерям привела кампания дальнобойных ударов Сил обороны по объектам нефтяной инфраструктуры РФ. Эти удары нарушили переработку, логистику и экспорт нефтепродуктов и привели к накоплению последствий для российской нефтеотрасли, справиться с которыми оккупантам становится все труднее.

