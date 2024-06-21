Бесполетная зона в Украине может быть создана уже в 2024 году, – Фейгин

Кремлевский диктатор Владимир Путин считает себя вправе предъявлять ультиматумы цивилизованному миру в отношении Украины, поскольку Запад проявляет слабость. Но решительные шаги западных союзников Украины можно ожидать уже в текущем году, в частности, создание бесполетной зоны над нашей страной.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "Мы видим, что Запад все же просыпается. Потому что то, что раньше было красными линиями, начали потихоньку преодолевать", – заметил он.

Правозащитник напомнил о том, что в последнее время союзники Украины приняли ряд решений, которые ранее казались невозможными.

"Уже можно обстреливать западным оружием территорию РФ, возможно, Украине поставят самолеты, приедут инструкторы из европейских контингентов. Это уже явное движение в нужном направлении", – допустил Фейгин.

Вместе с тем он назвал это движение "недостаточным и слишком медленным".

"Когда дойдут до бесполетной зоны над Украиной – чего нельзя исключать в течение этого года, – когда перекроют натовскими силами, чтобы ни одна ракета, ни одна бомба, ни один дрон и так далее больше не прилетели ни в Кривой Рог, ни в Харьков, ни в Днепр, ни куда-то еще, если разместят контингенты, создадут зоны безопасности на территории Украины – это будут реальные шаги в сторону того, чтобы Москва испугалась и по-настоящему захотела договариваться на других основаниях", – подчеркнул правозащитник.

Читайте также полную версию интервью с Марком Фейгиным: "Ультиматум Путина и саммит мира: знает ли Запад, как остановить агрессора и войну в Украине".

Как писал OBOZ.UA, 15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира. По его итогам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит стал первым ощутимым шагом к миру.