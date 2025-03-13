Анонс. Беспрецедентная история. Российский солдат из штурмовой роты 7-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии решил сдаться в плен дрону 13-й бригады Нацгвардии "Хартия". Российский стал возле блиндажа своего командира, и когда очередной дрон подлетел, то не стал убегать и прятаться. А показал на блиндаж командира роты 7-го полка позывной "Соловей" и забросил в него одну за другой четыре гранаты.

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Український офіцер управління зрозумів, що росіянин знищив своїх. Після такого нечуваного жесту доброї волі на місце бою відправили інший наш дрон, який зкинув ініціативному росіянину електронну цигарку та записку з наказом здатися у полон. В результаті росіянин побіг до позицій "Хартії" та здався у полон.

Важко було б в таке повірити, якби не відео. Скоро буде матеріал, де будуть показані усі деталі важливого вчинку російського штурмовика з Ленінградської області, який у страшній мʼясорубці війни під Харковом зрозумів нарешті, що вороги для нього не українці, справжні вороги це його командири, які гонять солдат на забій.