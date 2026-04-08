Бесшумные и не имеют теплового следа: воины ВСУ с помощью дронов Malloy T-150 разрушили мост на оккупированной Херсонщине. Видео

Украинские военные применили британские тяжелые дроны Malloy T-150 для уничтожения моста, который контролировали российские войска на оккупированной части Херсонщины. Операцию провели еще раньше, но о ней стало известно только сейчас. Она длилась около двух месяцев и имела решающее значение для уменьшения атак РФ на Херсон.

О деталях миссии рассказали The Telegraph украинские офицеры, которые участвовали в ее планировании и выполнении. По их словам, это первый известный случай в боевой истории, когда мост уничтожили благодаря системной работе дронов. Один из командиров подчеркнул: "Мосты относительно легко уничтожить снизу, но они специально спроектированы так, чтобы выдерживать удары снаружи".

Целью операции стал мост через пролив Конка, который является частью дельты Днепра. Он играл важную роль для российских войск, ведь через него поставляли ресурсы на острова, откуда осуществляли обстрелы Херсона и позиций ВСУ. Уничтожение этой переправы должно было усложнить логистику врага, и, как оказалось, это сработало.

Сначала украинские силы пытались разрушить мост авиаударами и ракетами HIMARS. Но эти попытки не дали результата. Тогда задачу передали 426-му полку беспилотных систем морской пехоты, который известен своими нестандартными решениями на фронте.

Командир полка Алексей Булахов поручил разработку операции внутреннему подразделению инженеров. Его возглавляет офицер с позывным "Журналист". Именно эта команда начала искать уязвимые места конструкции моста, чтобы найти способ его уничтожения без классических ударов.

Слабое место моста

Переломный момент наступил неожиданно. Украинские инженеры обнаружили фото российского военного, который опубликовал снимок под мостом в соцсети. На нем были видны конструктивные элементы, что помогло определить самые уязвимые точки.

После этого команда разработала специальный заряд весом около 50 кг. Его можно было опускать на тросе прямо под конструкцию моста. Идея выглядела рискованной, но другого варианта, похоже, не было. "Мы берем существующие технологии и доводим их до предела", – объяснил "Журналист".

В течение 60 дней украинские военные совершили около 30 вылетов дронов Malloy T-150. За это время они доставили к цели примерно 1,5 тонны взрывчатки. Удары постепенно ослабляли конструкцию моста, делая ее неустойчивой.

Финальным этапом стал ракетный удар, который окончательно разрушил переправу. После этого российские войска потеряли возможность быстро обеспечивать свои позиции на островах. Теперь они вынуждены использовать лодки, что значительно медленнее и опаснее.

Дроны Malloy T-150 сыграли ключевую роль в этой операции. Они оснащены электродвигателями, которые не создают теплового следа, и имеют защиту от глушения GPS. Это затрудняет их обнаружение средствами противовоздушной обороны.

К тому же эти аппараты работают достаточно тихо. В болотистой местности дельты Днепра, где часто дует ветер, они могли подлетать к цели почти незаметно. Это позволило выполнять задачи там, где другие средства не срабатывали.

Реакция партнеров

Операция также стала примером сотрудничества украинских военных с западными производителями техники. Дрон Malloy T-150 создавали как логистический аппарат, а не как оружие. Его разработала компания Malloy Aeronautics, входящая в британский оборонный концерн.

Ни Министерство обороны Британии, ни производитель официально не комментировали использование дрона в этой миссии. Это соответствует их политике. В то же время украинские военные отмечают, чтотакие операции фактически становятся испытательным полигоном для новых технологий. "Западные производители привозят свои дроны, а мы тестируем их в бою", – рассказал "Журналист".

Вместе с тем, ситуация показала и слабые места оборонной промышленности Великобритании. Украинские военные и эксперты указывают, что некоторые европейские компании действуют быстрее и гибче.

В частности, немецкая Quantum Systems и португальская Tekever активно сотрудничают с подразделениями ВСУ. Они не только поставляют технику, но и быстро адаптируют ее к условиям фронта. Один из украинских офицеров с позывным "Рам" отметил, что эти компании постоянно присутствуют на месте и оперативно реагируют на потребности военных.

"Они сразу поняли, что должны быть здесь. Они видят, как работает их техника, и быстро вносят изменения", – сказал он.

Что дальше

Несмотря на успех операции, использование Malloy T-150 в подобной роли может быть ограниченным. Радиус его боевого применения составляет менее 6 км. А зона боевых действий постепенно превращается в пространство, насыщенное дронами, где любое движение становится рискованным.

Впрочем украинские военные дают понять, что это не последние подобные решения. "У нас есть и другие трюки", – с улыбкой добавил "Журналист".

