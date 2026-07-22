Бесшумный разведчик с гранатометом: ВСУ получат новый компактный наземный дрон украинского производства. Фото

Министерство обороны кодифицировало и разрешило к применению в Вооруженных Силах Украины разведывательно-ударный НРК "Змей мини-ударный". Это продукция украинского производителя Rovertech из довольно известной в стране линейки "Змеев" – такие НРК уже используют как украинские защитники, так и правоохранители, и спасатели.

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Новый НРК "Змей" – действительно ударный модуль. Он способен осуществлять "дистанционную разведку, наблюдение за полем боя, огневую поддержку и уничтожение вражеской пехоты и бронетехники", утверждают в Минобороны.

В Rovertech новый наземный дрон "проектировали совместно с инженерами одной из самых эффективных боевых бригад Сил обороны". Поэтому НРК изготовили "с учетом опыта более четырех лет войны и анализа боевого применения роботов на поле боя".

Что известно о новом НРК

В ходе испытаний и боевого применения НРК "Змей мини ударный" подтвердил высокие заявленные тактико-технические характеристики и возможности для выполнения миссий.

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Этот наземный дрон обладает следующими преимуществами:

скоростное колесное шасси с повышенными внедорожными возможностями;

бесшумный высокопроизводительный электродвигатель;

короткое время развертывания/сворачивания комплекса;

длительное время автономной работы;

значительный запас хода;

дневные и тепловизионные камеры наблюдения;

небольшие габариты;

небольшая масса.

Вооружение НРК

"Змей мини ударный" помещается в багажнике микроавтобуса, автомобильном прицепе или кузове пикапа. Для транспортировки платформы не требуется дополнительное оборудование.

В настоящее время платформа оснащена боевым модулем с гранатометом МК19, который "отличается высокой кинетической энергией боеприпасов, универсальностью снарядов и возможностью вести точный огонь из закрытых позиций", отмечают в Минобороны.

В то же время производители подчеркивают: на НРК "можно установить любой другой боевой модуль с пехотным вооружением".

НРК на фронте

Как сообщал OBOZ.UA, немецкие компании DEUTZ и ARX Robotics запускают серийное производство беспилотных наземных роботизированных комплексов Gereon, которые также будут поставляться Силам обороны Украины. Первые машины украинские военные должны получить уже в конце лета.

В целом Министерство обороны планируетзначительно расширить использование НРК на фронте. Наземные роботизированные комплексы всё активнее применяются на самых опасных участках фронта – НРК доставляют военным боеприпасы, продовольствие и другие необходимые грузы, выполняют логистические задачи, а также помогают эвакуировать раненых бойцов из районов, где пребывание людей сопряжено с высоким риском.

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